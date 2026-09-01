'인더섬 with BTS', 방탄소년단 월드 투어 기념 업데이트…콘서트 모드 선보인다

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드림에이지가 개발 및 서비스하는 모바일 매치3 퍼즐 게임 '인더섬 with BTS'가 방탄소년단의 월드 투어를 게임 속에 담은 기념 업데이트를 진행한다.

이번 업데이트에서는 월드 투어의 분위기를 게임 콘텐츠와 이벤트로 재해석한다. 이벤트 광장은 월드 투어의 축제 분위기에 한국 전통의 아름다움을 더한 테마로 꾸며지며, 이용자는 광장 곳곳의 다양한 오브젝트와 상호작용할 수 있다.

오는 4일부터는 월드 투어를 콘셉트로 한 '콘서트 모드' 이벤트가 시작된다. 퍼즐을 완료해 얻은 티켓을 사용하면 별도의 보너스 퍼즐 스테이지에 진입할 수 있으며, 스테이지를 진행하는 과정에서 다양한 보상과 함께 방탄소년단 캐릭터들이 무대에 등장하는 특별 연출도 만나볼 수 있다.

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같은 날 새로운 스페셜 코스튬 'Living Legend'도 추가된다. 방탄소년단이 월드 투어 포스터와 앨범에서 선보였던 의상 스타일을 '인더섬 with BTS' 특유의 분위기로 재구성한 콘텐츠다. 18일부터는 시즌 이벤트 '보물지도'가 진행된다. 미션을 수행하면 방탄소년단 앨범 포토슛의 비하인드 컷을 활용한 신규 프로필을 비롯해 다양한 프로필과 데코 아이템을 획득할 수 있다.

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1인용 미니게임 '도전 낚시왕'도 이번 업데이트를 통해 만나볼 수 있다. 퍼즐 플레이로 획득한 양동이를 활용해 장애물을 제거하고 다양한 해양 생물을 수집하는 방식으로 진행되며, 플레이 결과에 따라 특별 보상이 주어진다.

'Living Legend'를 활용한 수집형 콘텐츠도 마련됐다. 신규 카드를 모아 컬렉션을 완성하면 카드팩과 퍼즐 아이템을 받을 수 있으며, 최종 보상으로 'Living Legend'를 모티브로 제작한 특별 배지가 제공된다.

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이번 업데이트는 방탄소년단의 실제 월드 투어를 단순히 게임 내 배경으로 옮기는 데 그치지 않고 콘서트, 의상, 포토 콘텐츠 등을 퍼즐 플레이와 수집 요소로 연결한 것이 특징이다. 팬덤을 겨냥한 게임인 만큼 실제 아티스트 활동과 게임 콘텐츠의 접점을 넓히는 방식으로 이용자들의 참여를 끌어내겠다는 전략으로 풀이된다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com