여에스더♥홍혜걸, 결혼 33년째 'NO 키스'…김종국 집요 질문에 "성욕 대단해" ('옥문아')

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[스포츠조선 정안지 기자]여에스더, 홍혜걸 부부가 결혼 33년째 한 번도 키스를 하지 않았다는 뜻밖의 사실을 공개해 놀라움을 안겼다.

1일 KBS 측은 "티격태격 여에스더♥홍혜걸, 33년째 NO 키스 부부?"라는 제목의 '옥탑방의 문제아들' 예고편을 공개했다.

영상 속 MC들은 여에스더와 홍혜걸에게 "두 분이 단 한번도 키스를 한 적이 없다고 하더라"며 놀라워했다.

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이에 여에스더는 "키스가 있고 뽀뽀가 있지 않나. 그런데 키스는 주로 영화 안에서만 하겠지 싶었다"고 말했다. 홍혜걸도 "키스는 상상도 못 했다"라면서 "우리 때는 그런 사람들도 대부분이었다"라고 거들었다.

이에 송은이는 "그랬다고 치더라도 세월이 지나서 더 나이 들고 한 번쯤은 해볼 법도 한데, 왜 한 번도 그런 생각을 해본 적이 없었느냐"고 물었다. 그러자 여에스더는 망설임 없이 "한 번도 그런 생각을 해본 적 없다"라고 했다.

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양세찬은 "뽀뽀를 하다가 메롱을 해봐야겠다는 생각도 안 해봤냐"라고 물었고, 부부는 동시에 손사래를 쳤다

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이어 김종국은 "본능적으로 나가려고 하지 않냐"라고 집요하게 물었고, 결국 홍혜걸은 MC들을 향해 "성욕이 대단하다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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그때 김종국은 송은이를 향해 "누나는 해봤냐. 너무 조용했다"라고 했고, 양세찬은 "금기어다"라고 말했다. 이에 송은이는 김종국을 향해 발길질을 하며 강하게 반응했고, 현장은 다시 한번 폭소로 가득 찼다.

한편, 여에스더, 홍혜걸 부부의 유쾌한 33년 결혼생활이 공개되는 KBS2 '옥탑방의 문제아들' 327회는 1일 저녁 8시 30분 방송된다.

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anjee85@sportschosun.com