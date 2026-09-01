SOOP, e스포츠 플랫폼 개편…"보는 재미 넘어 직접 참여까지"

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SOOP이 e스포츠 서비스의 이용 편의성을 높이고 콘텐츠와 참여 영역을 동시에 확대하고 있다. 경기 중계에 집중했던 기존 서비스에서 한발 더 나아가 이용자가 원하는 경기를 찾고, 관련 콘텐츠를 이어서 즐기며, 직접 대회에 참가할 수 있는 환경까지 구축하는 모습이다.

SOOP은 지난 25일 e스포츠 페이지를 대대적으로 개편했다고 밝혔다. 올해 초 이용자를 대상으로 진행한 설문에서 나온 의견을 바탕으로 라이브 경기와 콘텐츠 탐색 기능을 손보고, 퀘스트와 응모 등 참여형 기능의 접근성도 높였다.

SOOP e스포츠 페이지에서는 다양한 게임 종목의 경기 일정과 라이브 중계를 비롯해 승부예측, VOD, 프로게이머 및 파트너 팀 관련 정보를 확인할 수 있다. 연간 20여개 종목에서 60~70개에 이르는 리그와 이벤트를 다루는 만큼 이번 개편의 핵심은 콘텐츠를 늘리는 것보다 이용자가 원하는 경기에 빠르게 도달하도록 구조를 정리하는 데 맞춰졌다.

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당일 진행되는 경기를 한눈에 볼 수 있는 '오늘의 중계 LIVE'가 대표적이다. 라이브 영역을 확대하고 미리보기 기능을 추가해 현재 진행 중이거나 곧 시작하는 경기를 확인하기 쉬워졌으며, 드롭스 제공 여부도 한 화면에서 파악할 수 있도록 했다. 이용자 참여 기능도 전면으로 이동했다. 퀘스트와 응모하기를 사이드 메뉴에서 보다 쉽게 접근할 수 있도록 배치하고, 보상을 얻을 수 있는 퀘스트의 수도 표시한다.

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e스포츠 페이지에서 승부예측이 차지하는 비중도 커지고 있다. 지난해에는 하루 평균 약 5회의 승부예측이 진행됐으며 연간으로는 약 1760회에 달했다. 올해는 8월까지 이미 1432회가 진행돼 연말에는 2000회, 하루 평균 6회 이상을 기록할 것으로 SOOP은 예상하고 있다.

경기 종료 이후에도 관련 콘텐츠를 이어서 볼 수 있도록 '큐레이션 VOD'도 도입했다. 특정 경기의 다시보기만 제공하는 방식에서 벗어나 하나의 주제를 중심으로 여러 영상을 묶어 보여주는 기능이다. 예를 들어 ASL 결승전이 끝난 뒤 해당 경기를 시청한 스트리머들의 리액션 영상까지 함께 찾아볼 수 있는 식이다.

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커뮤니티 역시 게임별 특성에 맞춰 하위 게시판과 테마를 구성할 수 있도록 세분화했다. SOOP은 e스포츠 페이지의 올해 월평균 페이지뷰가 약 1000만회에 이를 것으로 전망하고 있다.

콘텐츠 공급량도 상당하다. 8월 한 달 동안 SOOP e스포츠 페이지에서는 LCK와 포켓몬 월드 챔피언십(WCS), ASL과 멸망전, 스트리머 대회인 중만컵과 끝장전 등 모두 26개 대회가 중계됐다. 여러 리그가 동시에 진행되면서 하루 평균 5~10개의 e스포츠 리그를 생중계하는 구조다.

자체 제작 콘텐츠도 SOOP e스포츠 서비스의 한 축이다. '스타크래프트' 대표 리그인 ASL은 시즌제로 운영되며 현재 22번째 시즌을 진행하고 있다. 본선뿐 아니라 시즌오픈과 예선까지 자체적으로 운영한다. 멸망전 역시 지난 10년간 약 1만명의 스트리머가 참가하고 누적 시청자 4억명을 넘어선 SOOP의 대표 e스포츠 콘텐츠로 자리 잡았다.

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프로리그와 자체 리그, 스트리머 대회를 한 플랫폼에서 함께 제공하면서 특정 종목이나 대회에 국한되지 않고 이용자의 취향에 따라 콘텐츠를 선택할 수 있는 구조를 만든 셈이다.

SOOP이 공략하는 영역은 시청자에만 머물지 않는다. 일반 게임 이용자가 직접 대회에 참가할 수 있는 아마추어 e스포츠 기반도 확대하고 있다.

올해 '2026 GES 광주 전국 아마추어 e스포츠 대회'와 'GES 2026 서울컵' 등 지역 기반 대회가 진행되고 있으며, 프랑스와 한국 여성 아마추어 선수들이 참가하는 대회 등 참여 대상과 형태도 다양화하고 있다.

대회를 직접 개설하고 운영할 수 있는 환경도 마련했다. SOOP의 e스포츠 대회 종합 플랫폼 'GGGL'에서는 대회 개설부터 참가자 모집, 대진 관리, 경기 운영까지 대회 개최에 필요한 기능을 제공한다. 올해 들어 GGGL을 통해 101개 대회가 열렸고 누적 참가자는 1만1589명에 달했다.

지자체나 학교, 동호회 등이 별도의 대회 운영 시스템을 구축하지 않고도 플랫폼을 활용할 수 있다는 점도 특징이다. 게임 이용자 입장에서는 자신에게 맞는 대회를 찾아 직접 출전할 수 있는 통로가 생긴다.

SOOP의 행보를 보면 e스포츠를 단순한 중계 카테고리로 키우기보다는 플랫폼 안에서 소비와 참여가 반복되는 구조를 만드는 데 무게가 실려 있다. 프로 경기를 시청하고, 스트리머 콘텐츠를 찾아보고, 승부예측에 참여한 뒤 직접 아마추어 대회에 출전하는 식으로 이용자의 활동 범위를 넓히는 전략이다. e스포츠 이용자를 플랫폼에 오래 머물게 할 수 있는 접점을 얼마나 촘촘하게 만들 수 있느냐가 향후 경쟁력의 중요한 기준이 될 전망이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com