판교역서 게임문화 한마당…'GXG 2026' 9월 11~12일 개최

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게임을 플레이하는 것을 넘어 게임이 만들어내는 음악과 예술, 사회적 가치까지 경험할 수 있는 게임문화축제 'GXG 2026(Game culture X Generation 2026)'이 판교에서 열린다. 성남시가 주최하고 성남산업진흥원과 게임문화재단이 주관하는 GXG 2026은 오는 9월 11일부터 12일까지 판교역 광장 일대에서 개최된다.

올해 행사는 직접 체험하는 프로그램 'THE PLAY'와 게임을 문화적 관점에서 바라보는 전시 'THE ART'를 중심으로 구성된다. 단순히 게임을 즐기는 공간에 머무르지 않고 이용자가 직접 만들고 참여하는 콘텐츠를 대폭 늘린 것이 특징이다. 경기도 성남시 판교역 북측광장 A에 마련되는 'THE PLAY'에서는 콘솔 게임을 자유롭게 즐길 수 있는 'GXG 플레이 라운지'를 비롯해 다양한 체험 프로그램이 운영된다.

'브랜드 체험존'에서는 나만의 브롤러 그리기, 네컷 사진 촬영, 올바른 게임 이용 태도를 점검하는 프로그램 등을 경험할 수 있다. 게임 캐릭터 성우 더빙이나 AI를 활용한 게임 사운드 제작처럼 게임이 완성되는 과정을 직접 체험하는 콘텐츠도 마련된다. 미니 보드게임과 게임 아트·일러스트·애니메이션 관련 전문 서적도 현장에서 만나볼 수 있다.

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예비 게임 개발자들의 작품을 직접 플레이할 수 있는 자리도 마련된다. 테크원 타워 2층의 'GXG 캠퍼스 아케이드'에서는 신구대학교와 동서울대학교 게임 관련 학과 학생들이 직접 기획하고 개발한 게임을 선보인다. 상업 게임에서는 쉽게 접하기 어려운 학생 개발자들의 실험적인 아이디어를 관람객이 직접 확인할 수 있다는 점에서 또 다른 볼거리가 될 전망이다. 게임을 소비하는 데 그치지 않고 창작 과정까지 축제의 영역으로 끌어들인 셈이다.

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게임을 매개로 한 문화·예술 콘텐츠도 확대한다. 'THE ART' 프로그램의 하나로 테크원 타워 2층에서 'GXG SOUND TRACK 전시'가 열린다. 2024년부터 2026년까지 GXG SOUND TRACK 본선에 진출한 팀들의 창작곡을 한자리에서 들을 수 있는 공간이다. 게임에서 출발한 아이디어가 음악이라는 다른 창작물로 이어지는 과정을 보여주면서 게임과 음악의 접점을 조명한다.

중앙광장에서는 게임업계의 사회공헌 활동을 소개하는 전시도 진행된다. 교육과 문화, 환경, 지역사회 등 여러 분야에서 게임업계가 진행해온 사회공헌 사례를 통해 게임산업이 사회와 맺고 있는 관계를 보여줄 예정이다.

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관람객의 행사 참여를 유도하는 현장 이벤트도 준비된다. 주요 프로그램을 돌아다니며 스탬프를 모으면 경품을 받을 수 있는 스탬프 랠리 등이 운영돼 판교역 광장과 테크원 타워 곳곳에 마련된 콘텐츠를 자연스럽게 경험할 수 있도록 했다.

GXG 2026은 게임을 단순한 오락이나 산업의 영역에 한정하지 않고 음악과 예술, 창작, 사회공헌 등 다양한 문화적 요소와 연결하는 데 초점을 맞췄다. 게임 이용자뿐 아니라 게임을 잘 모르는 시민도 직접 체험하고 즐길 수 있는 프로그램을 확대하면서 게임문화축제라는 정체성을 한층 분명하게 가져가겠다는 전략이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com