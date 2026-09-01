'공익 저격' 박위, 과거 '사회실험' 영상까지 비공개..14개 사라졌다

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[스포츠조선 정유나 기자] 공익근무요원 저격 논란에 휩싸인 유튜버 박위가 자신의 유튜브 채널에 게재했던 과거 영상들을 잇따라 비공개 처리한 것으로 확인됐다.

박위는 지난달 22일 KTX 하차 과정에서 발생한 사고를 다룬 영상을 삭제한 이후 일주일 동안 총 13개의 영상을 추가로 비공개 전환했다.

앞서 박위는 지난달 22일 'CCTV 영상을 공개하는 이유' 영상을 삭제한 데 이어 26일 10개, 28일 3개의 영상을 추가로 비공개 처리했다. 일주일 사이 총 14개 영상이 사라지면서 현재 '위라클' 채널에는 785개의 영상이 남아 있다.

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삭제된 영상 가운데에는 지난 2022년 8월 공개된 '하반신 마비인 사람이 KTX 타는 법', '한숨만 나옵니다....' 등이 포함된 것으로 알려졌다. 당시 박위는 해당 콘텐츠에 '사회실험카메라', '불편한 진실' 등의 키워드를 사용하며 장애인 이동과 사회적 인식을 다뤘다.

해당 영상에서는 박위가 KTX를 이용하는 과정에서 시민들이 자리를 양보하거나 휠체어 이용 공간을 마련해주는 모습 등이 담겼다. 그러나 영상 속 해외 사례와의 비교, 일부 자막 등을 두고 국내 장애인에 대한 인식을 부정적으로 보여주려는 의도가 담긴 것 아니냐는 지적이 최근 다시 제기됐다.

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특히 최근 불거진 공익근무요원 관련 논란을 계기로 과거 콘텐츠까지 재조명되면서, 박위의 영상 제작 방식과 메시지를 두고 온라인상에서 다양한 의견이 나오고 있다.

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다만 박위가 해당 영상들을 비공개로 전환한 구체적인 이유는 알려지지 않았다.

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jyn2011@sportschosun.com