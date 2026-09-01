빌보드-오리콘 동시 1위…엔하이픈, 엔진과 만든 7년의 기적[엔하이픈⑤]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 엔하이픈의 7년 만에 기적을 만들어냈다.

엔하이픈이 미니 8집 '더 신 : 블리스'로 전세계 음악시장을 뒤흔들었다. '더 신 : 블리스'는 초동 판매량만 209만장을 기록하며 더블 밀리언셀러를 달성했다. 또 타이틀곡 '블러디 파라다이스'로는 '쇼챔피언' '엠카운트다운' '뮤직뱅크' '쇼! 음악중심' '인기가요' 등 5개 음악방송 1위를 휩쓸며 첫 그랜드 슬램을 달성했다.

엔하이픈 미니 8집 'THE SIN : BLISS' 기자간담회가 20일 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 열렸다. 엔하이픈 제이가 포토타임을 갖고 있다. 이태원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.20/

국내를 강타한 엔하이픈은 미국 시장을 점령했다. 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에서 1위를 차지한 것. 엔하이픈이 해당 차트에서 1위를 한 것은 2020년 데뷔 이래 처음이고, K팝 보이그룹 중에선 방탄소년단(7회), 슈퍼엠(1회), 스트레이키즈(9회), 에이티즈(3회), 투모로우바이투게더(1회)에 이어 6번째다.

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엔하이픈의 빌보드 정복은 예견됐던 일이긴 하다. 엔하이픈은 2021년 '보더 : 카니발'로 처음 '빌보드 200'에 입성한 뒤 총 10개 앨범을 차트에 진입시켰다. '매니페스토 : 데이 원' 이후로는 7개 앨범을 연속으로 '빌보드 200' 톱100에 올렸고, 특히 '로맨스 : 언톨드'와 '더 신 : 배니시'는 2위를 기록하는 등 가파른 성장세를 보인 바 있다.

엔하이픈 미니 8집 'THE SIN : BLISS' 기자간담회가 20일 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 열렸다. 엔하이픈 정원이 포토타임을 갖고 있다. 이태원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.20/

미국에 이어 일본도 접수했다. '더 신 : 블리스'는 현지에서 무려 약 19만장의 판매고를 올리며 7일자 오리콘 '주간 앨범 랭킹' 1위로 직행했다. 이로써 엔하이픈은 미니 2집 '보더 : 카니발'을 시작으로 해당 차트에만 총 11개 앨범을 1위에 올려놨다.

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미국과 일본은 전세계에서 가장 큰 음악 시장이다. 엔하이픈이 영어나 일본어로 된 현지화 음반이 아닌, 한국 음반으로 1위를 휩쓴 것은 이들이 K팝 시장을 이끄는 대표 톱티어 그룹으로 완전히 자리잡았다는 방증이다.

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엔하이픈 미니 8집 'THE SIN : BLISS' 기자간담회가 20일 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 열렸다. 엔하이픈 니키가 포토타임을 갖고 있다. 이태원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.20/

엔하이픈의 성공은 멤버들의 능력, 팬덤 엔진의 힘, 소속사 빌리프랩의 영리한 전략까지 삼박자가 맞아 떨어지며 이뤄낸 결과다.

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엔하이픈은 컴백 전 멤버 희승이 탈퇴하며 6인조로 재정비됐다. 빌리프랩은 멤버 변화 직후 팀을 신속히 재정비, 음원 발매 일정과 활동 플랜을 차질없이 추진하면서 '흔들림 없는 팀'이란 신뢰감을 줬다.

엔하이픈 미니 8집 'THE SIN : BLISS' 기자간담회가 20일 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 열렸다. 엔하이픈 제이크가 인터뷰를 하고 있다. 이태원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.20/

또 '더 신 : 배니시'에 이은 두 번째 '죄악' 시리즈를 선보이며 엔하이픈 고유의 어둡고 서정적인 뱀파이어 다크 판타지 스토리텔링을 한층 정교하게 발전시켰다. 여기에 웹툰, 뮤직비디오, 콘셉트 트레일러 등 멀티미디어 콘텐츠를 연계해 팬들이 세계관에 깊이 몰입할 수 있는 환경을 조성했다.

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엔하이픈 미니 8집 'THE SIN : BLISS' 기자간담회가 20일 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 열렸다. 엔하이픈 성훈이 포토타임을 갖고 있다. 이태원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.20/

하이브의 글로벌 유통망과 현지 네트워크는 한국 음악방송, 일본 오리콘, 미국 빌보드 차트를 동시에 타겟팅 하는 치밀한 마케팅을 가능하게 했고 현지 미디어 노출과 글로벌 투어 동선을 효율적으로 설계하며 글로벌 팬덤의 화력을 극대화했다.

엔하이픈 미니 8집 'THE SIN : BLISS' 기자간담회가 20일 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 열렸다. 엔하이픈 선우가 포토타임을 갖고 있다. 이태원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.20/

멤버들은 "멤버 수보다 앨범 퀄리티에 집중했다"는 말처럼 멤버 감소로 인한 빈틈이 느껴지지 않도록 동선과 안무의 밀도를 높이고 각 멤버의 음색과 매력을 살리는데 총력을 기울였다. 그 결과 '더 신 : 블리스'는 한 편의 잔혹동화를 보는 듯한 집중도와 완성도를 가진 명반으로 완성됐다.

팬들 역시 단순히 음악을 소비하는 것을 넘어 위기 속에서 팀을 지켜내야 한다는 강력한 구원자적 책임감으로 지원사격에 나섰다. 이처럼 아티스트, 소속사, 팬덤이 삼위일체를 이루며 7년의 기적을 만들어낸 것이다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com