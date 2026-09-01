'결혼' 송하예♥조매력, 첫 데이트 최악이었다 "같이 있기 싫었다"

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 송하예와 크리에이터 겸 가수 조매력이 결혼을 앞두고 두 사람의 열애 과정을 공개했다.

조매력은 지난달 31일 자신의 유튜브 채널에 ''진짜' 결혼합니다'라는 제목의 영상을 게재했다. 영상에서 두 사람은 처음 만났던 순간부터 연인으로 발전하게 된 과정까지 솔직하게 털어놨다.

두 사람의 첫 만남은 지난 3월 유튜브 촬영을 통해 이뤄졌다. 송하예는 당시를 떠올리며 "저희가 사귀자 하고 사귄 게 아니다. 그런데 방송한 날이 첫 만남은 맞다"고 말했다.

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처음부터 서로에게 호감이 있었던 것은 아니었다. 송하예는 "그때 당시에 마음이 있었냐고 물어봤는데, 서로 마음이 없었다"며 "저는 살면서 이렇게 잘 통하고 5시간 동안 이야기할 수 있는 남성분들이 많았다. 그걸로만은 호감이 가지는 않는다. 그래서 그냥 좋은 친구 생겼구나 싶었다"고 당시 마음을 설명했다.

하지만 첫 만남 이후 의외의 변화가 있었다. 조매력은 "그런데 먼저 연락을 주셨다"고 밝혔고, 송하예는 "제가 심심했나 보다"라고 웃으면서도 "집에 갔는데 생각이 났다"고 말했다.

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이후 두 사람은 식사를 함께한 뒤 보드게임 카페를 찾았다. 조매력은 "며칠 뒤에 식사를 했다. 그리고 며칠 뒤에 보드게임 카페를 갔다. 그게 이제 첫 데이트였다"고 회상했다.

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그러나 첫 데이트 분위기는 기대와 달랐다. 송하예는 "한 마디도 안 하더라. 억지로 나온 사람처럼 있어서 저도 같이 안 있고 싶더라"며 "여자를 안 만나봤나 싶어서 알려줘야 하나 싶었는데, 그럴 에너지도 없었다"고 털어놨다.

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조매력 역시 당시 어색했던 분위기를 인정했다. 그는 "사실 보드게임 할 때 저도 좌불안석이었다. 그 공간이 뭔가 어색했다"며 "기대하는 그런 첫 데이트의 분위기는 아니었다"고 설명했다.

오히려 이후 이어진 대화가 두 사람의 관계를 바꾸는 계기가 됐다. 조매력은 보드게임 카페 이후 세꼬시집으로 자리를 옮겼다며 "술 한 잔 안 마시고 대화를 3~4시간 했다. 그렇게 대화가 잘 됐는데, 그러다 보니 자연스럽게 결혼 이야기도 나오게 됐다"고 전했다.

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한편 가수 송하예와 유튜버 조매력은 연내 결혼할 예정이다.

jyn2011@sportschosun.com