"하나의 중국 지지해"…트와이스 쯔위, 中 압박 속 JYP와 재계약 논의[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 트와이스 쯔위가 중국의 압박 속에서 JYP엔터테인먼트(이하 JYP)와의 재계약을 논의 중이다.

대만 미러미디어 등 현지 언론은 8월 31일 대만 엔터테인먼트 업계 거물인 자오샤오웨이가 쯔위 가족과 접촉했다고 보도했다. 자오샤오웨이는 주결륜 등의 중국 진출을 성공시킨 장본인이다. 그는 지난해 8월 쯔위와 JYP의 계약 기간이 1년여 남았을 때도 쯔위 어머니에게 접촉해 중국 활동에 대한 제안을 한 바 있다.

보도에 따르면 중국 측은 자오샤오웨이를 통해 "쯔위가 '하나의 중국'이나 '대만인은 중국인'이라는 등의 입장을 밝힐 경우 최고급 방송사 출연 보장 및 대형 콘서트 지원 등 후한 보상을 약속한다"는 내용을 쯔위 가족에게 전달했다.

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자오샤오웨이는 "공식 협력 계약을 체결한 것은 아니다. 현재 쯔위와 JYP가 재계약 논의 중이라 중국 활동 관련 협의는 진전이 되지 않고 있다"고 말했다. 또 '쯔위에게 정치적 이유로 접촉한 것인가'라는 질문에도 "아니다"라고 답했다.

2015년 데뷔한 트와이스는 현재 JYP와의 재계약을 논의 중이다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com