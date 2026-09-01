블랙핑크 10주년 팬미팅 논란, 국중박 결국 고개 숙였다 "미흡한 점 송구"[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 블랙핑크의 10주년 팬미팅 논란에 국립중앙박물관이 고개를 숙였다.

한 네티즌은 8월 8일 블랙핑크 데뷔 10주년 팬미팅 행사로 일부 전시 공간의 입장이 통제되고 기존 워크숍 전시 관람 일정이 지연된 것과 관련, 8월 10일 문화체육관광부에 감사요청 민원을 제출했다. 문화체육관광부는 국립중앙박물관으로 민원을 이송했고, 국립중앙박물관은 8월 28일 "미흡한 점이 있는 부분에 대해 송구하다"는 내용의 답변을 내놨다.

국립중앙박물관 측은 "이번 행사는 2월부터 진행한 '국중박X블랙핑크 글로벌 협업'의 일환으로 특별전 '어메이징 타일랜드 : 태국미술명품전'과 국립중앙박물관을 국내외에 알리기 위해 추진한 홍보 마케팅 협업 행사다. 우리 문화유산 뿐 아니라 태국 문화유산과 특별전의 가치를 국내외에 알리고 문화 다양성에 대한 이해를 높이기 위한 사업으로 외부 기관에 시설 사용을 허가하는 대관에 해당하지 않는다"라고 밝혔다.

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이어 "블랙핑크 참여로 관람객 집중에 따른 안전사고를 방지하고 현장 혼란을 최소화하고자 행사 시작 전인 8월 7일 관련부서가 모두 참여하는 사전 점검 회의를 진행했다. 회의 결과에 따라 행사 당일 특별전시실 1 입구에 안내판을 비치하고 누리집에 국영문 안내문을 게시했다"고 설명했다.

또 "이번 행사의 안전과 관람객 불편을 최소화하고자 노력했으나 미흡한 점이 있는 부분에 대해 송구스럽다는 말씀을 먼저 드리며 향후 유사한 협업 행사를 추진할 경우 일반 관람에 미치는 영향을 보다 면밀히 검토하고 사전 안내와 운영 관리에 더욱 유의하겠다"고 사과했다.

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블랙핑크는 8월 8일 데뷔 10주년을 맞아 국립중앙박물관에서 팬미팅을 개최한 바 있다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com