맹승지, ♥병원장 남친이 직접 미용시술까지.."이중턱·눈가 다듬어, 효과 만족"

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[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 맹승지가 전문의인 남자친구에게 직접 시술받은 후기를 공개했다.

1일 맹승지는 자신의 SNS에 "자기는 좋겠다! 왜? 내가 평생 얼굴 해줄 거니까! 낭.만."이라는 글과 함께 짧은 영상을 게재했다.

공개된 영상에서 맹승지는 "남자친구에게 시술받는 VLOG"라며 시술을 받게 된 계기를 설명했다.

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맹승지는 "코 옆에 살 있지 않냐. 완전 신경 쓰여서 남자친구한테 한 번 갔다"고 말했다. 이후 남자친구에게 직접 상담을 받은 뒤 마취 크림을 바르고 본격적인 시술을 받는 모습이 공개됐다.

시술을 마친 맹승지는 "시술 꼼꼼하게 한다. 시술한 쪽만 날렵해졌다. 신기하다. 받을 때마다 신기하다"며 만족감을 드러냈다.

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이어 "이중턱도 열심히 했다. 턱선 날렵하다. 눈가도 다듬어줬다"며 시술 부위를 하나씩 설명했다. 그러면서 "시술 남자친구가 하고 본인이 만족해한다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

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시술을 마친 뒤에는 남자친구와 함께 찍은 투샷도 공개했다. 영상 속 남자친구는 맹승지의 얼굴을 바라보며 "얼굴 진짜 작다"고 말했고, 맹승지 역시 한층 밝아진 표정으로 결과를 확인했다.

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앞서 맹승지는 최근 남자친구의 존재를 공개적으로 드러내며 화제를 모은 바 있다. 그는 "나랑 제일 많이 쫑알대는 사람"이라는 글과 함께 한 남성과 다정하게 찍은 사진을 공개했다.

남자친구 역시 맹승지의 게시물을 자신의 SNS에 공유하며 공개 연애에 동참했다. 특히 남자친구의 프로필 소개란에 '원장'이라고 적혀 있고, 프로필 사진에도 의사 가운을 입은 모습이 담겨 있어 그가 의사인 것으로 알려지면서 더욱 관심을 모았다.

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한편 맹승지는 2013년 MBC 공채 개그맨으로 데뷔했다. 이후 MBC '무한도전' 리포터로 얼굴을 알렸으며 방송과 공연, SNS 등을 통해 팬들과 꾸준히 소통하며 활발한 활동을 이어가고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com