컴투스 '제우스: 오만의 신', 출시 일주일 만에 첫 업데이트…신규 서버 '데메테르' 오픈

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컴투스가 신작 MMORPG '제우스: 오만의 신'의 서비스 확대에 나선다. 출시 일주일 만에 신규 서버 그룹을 추가하고 길드 레이드와 개인 상점 등 첫 정기 업데이트 콘텐츠를 선보인다.

컴투스는 에이버튼이 개발하고 자사가 퍼블리싱하는 '제우스: 오만의 신'에 오는 9월 2일 오후 8시 신규 서버 그룹 '데메테르'를 오픈한다고 밝혔다.

'데메테르'는 게임 출시 이후 처음 추가되는 서버 그룹으로 3개 서버로 구성된다. 출시 이후 이용자 증가와 접속 수요에 대응해 서버 운영 규모를 넓히고 보다 안정적인 플레이 환경을 제공하기 위한 조치다. 신규 서버 이용자를 위한 핫타임 및 온타임 이벤트도 함께 진행된다.

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첫 정기 업데이트에서는 게임 내 경제와 경쟁, 협동 플레이를 아우르는 콘텐츠가 추가된다. 새롭게 선보이는 '미다스의 금고'는 시스템이 지정한 상품을 이용자가 매입한 뒤 판매해 게임 재화인 '다이아'를 얻는 콘텐츠다. 상품마다 서버 전체를 기준으로 판매 가능한 수량이 정해져 있으며, 해당 물량이 모두 소진될 때까지 거래할 수 있다.

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현재 매입 대상인 상품이 어디에서 획득되는지도 '획득 사냥터 확인' 기능을 통해 바로 확인할 수 있다. 단순한 재화 획득 콘텐츠를 넘어 사냥과 거래를 연결하는 구조라는 점이 특징이다.

길드 단위의 협동 콘텐츠도 강화된다. 경쟁 콘텐츠 '오디세이아'에 '길드 레이드'가 추가돼 길드원들이 함께 보스 몬스터를 공략할 수 있다. 클리어 보상은 난이도와 관계없이 주 1회 받을 수 있다.

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전투에서는 '공격대' 기능을 활용해 길드원별 역할을 나눌 수 있으며, '징집' 시스템을 이용하면 접속하지 않은 길드원도 전투에 참여해 기여할 수 있다. 길드원들의 접속 여부에 따라 협동 콘텐츠 참여 기회가 크게 달라지지 않도록 설계한 셈이다.

40레벨부터 이용할 수 있는 '개인 상점'도 추가된다. 계정 내 캐릭터가 기록한 최고 레벨에 따라 판매 가능한 상품이 단계적으로 달라지며, 상품 목록은 매일 오전 5시에 자동으로 갱신된다.

지난 8월 26일 출시된 '제우스: 오만의 신'은 그리스 신화를 재해석한 세계관을 바탕으로 8개 클래스를 제공하는 MMORPG다. 다양한 전투와 성장 콘텐츠를 통해 이용자 간 경쟁을 구현하면서도 함께 즐기는 플레이를 지향하고 있다.

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출시 직후 신규 서버를 추가한 데 이어 첫 정기 업데이트를 통해 경제·길드·개인 거래 콘텐츠까지 확장하면서 초기 이용자층을 붙잡기 위한 움직임도 빨라지는 모습이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com