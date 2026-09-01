'47kg' 한그루, 극단적 간헐적 단식 "토 나올 때까지 먹고 2시 이후 안 먹어"

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 한그루가 자신의 다이어트 방법으로 간헐적 단식을 꼽았다.

1일 유튜브 채널 '그루니까말이야'에는 "솥뚜껑 닭볶음탕 하나 먹으러 가평까지 왔습니다"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 한그루는 배우 한채아와 식사를 하던 중 팬들이 궁금해하는 질문에 답하는 시간을 가졌다. 한 팬은 "다이어트 방법이 궁금하다. 무조건 적게 먹는 것이 답이냐. 항상 러닝을 하는데 먹는 걸 줄이기 어렵다. 뱃살도 고민이다"라고 물었다.

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이에 한그루는 자신의 다이어트 방법으로 간헐적 단식을 꼽았다. 앞서 한그루는 최근 SNS를 통해 인바디 결과표를 공개, 체중은 47.6kg에 골격근량 21.3kg, 체지방량은 8.6kg이었다.

한그루는 "나는 간헐적 단식을 좀 하는 편인 것 같다"라면서 "만약 촬영이 있다면 점심때 진짜 토 나올 때까지 먹는다. 그다음 한 2시 이후부터 안 먹는다. 먹어도 요거트 정도"라고 밝혔다.

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이를 들은 한채아는 "우리는 가능하다. 왜냐하면 다이어트나 운동은 힘들다. 운동하러 나가는 것도 힘들고, 습관을 만들려고 노력하는 것 아니냐"라면서 "그런데 동기부여가 없으면 진짜 운동하기 힘들다"라고 말했다. 이어 "우리는 동기부여가 있다"라면서 "화면에 나가야 하는 약간의 압박감 때문에라도 멘탈적으로 다시 잡을 수 있다"고 설명했다.

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이어 "촬영이 없는 일반적인 사람들은 동기 부여를 어디서 받나"라면서 "결국 중요한 건 자신에게 맞는 식단 조절 방법을 찾는 게 중요한 것 같다"라고 강조했다.

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한그루는 "조금씩 자주 먹는 사람들이 있다"라고 하자, 한채아는 "근데 조금씩 자주 먹었는데 계속 살이 찌는 것 같다면 자기한테 안 맞는 거다. 그러면 다른 방법을 찾아봐야 한다"라고 밝혔다. 그러면서 한채아는 "이런 식으로 자기만의 방법을 찾는 게 되게 중요한 것 같다"라고 거듭 강조했다.

anjee85@sportschosun.com