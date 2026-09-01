안영미, 생후 2개월 '둘째 子' 폭풍성장 근황 "벌써 6.5kg, 신생아 옷 안 맞는다"(두데)

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[스포츠조선 김소희 기자] 개그우먼 안영미가 생후 2개월 된 둘째 아들의 근황을 전했다.

1일 방송된 MBC FM4U '두시의 데이트 안영미입니다'에는 여행작가 노중훈이 게스트로 출연해 안영미와 유쾌한 호흡을 뽐냈다.

이날 노중훈 작가는 출산 휴가를 마치고 라디오에 복귀한 안영미를 위해 직접 출산 선물을 준비했다. 쇼핑백을 건네받은 안영미는 "제가 '둘째들은 선물이 없다'라고 했더니 들고 오셨다"며 고마운 마음을 전했다.

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이에 노중훈 작가는 "비싼 것도 아니다. 매장 직원 분에게 '아이 두 달 조금 넘었는데 6.5kg이다'라고 하니, 놀라셨다. 돌에 입을 사이즈를 주셨다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

선물 상자를 열자 말 그림이 그려진 귀여운 아기 옷이 모습을 드러냈다. 올해 태어난 말띠 아기를 위해 특별히 고른 선물이었다.

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노중훈 작가는 "올해 말의 해라고 하더라. 하지만 돌에 입을 수 있을 만큼 큰 사이즈"라고 설명했다.

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안영미는 옷을 살펴보며 "너무 예쁘다. 정말 딱이다. 지금 아기 덩치가 더 커졌다. 신생아 옷이 이제 다 안 맞는다"고 말했다. 생후 두 달 남짓한 아들이 빠르게 성장하고 있다는 근황을 전하며 선물을 준비해 준 노중훈 작가에게 거듭 고마움을 표현했다.

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한편 안영미는 2020년 외국계 회사에 재직 중인 비연예인과 결혼해 한국과 미국을 오가며 장거리 부부 생활을 이어왔다. 2023년 미국에서 첫째 아들을 출산했으며, 지난 6월에는 서울에서 둘째 아들을 품에 안았다. 이후 출산 휴가를 마치고 최근 라디오 DJ로 복귀해 청취자들과 만나고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com