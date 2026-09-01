안영미, 알고보니 결혼식 안올렸다.."'美 거주'♥남편과 혼인신고만, 굳이 해야하냐"(두데)

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[스포츠조선 김소희 기자] 개그우먼 안영미가 결혼식을 올리지 않고 혼인신고만 한 자신의 결혼 생활을 언급하며 결혼식에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.

안영미는 1일 방송된 MBC FM4U '두시의 데이트 안영미입니다'에서 결혼을 앞둔 청취자에게 현실적인 조언을 건넸다.

이날 한 청취자는 안영미에게 "결혼 준비 쉽지 않다. 내년 5월에 결혼하는데 제게 지혜를 달라"고 부탁했다.

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이에 안영미는 "내년 5월이면 거의 1년 남았는데 벌써 준비해야 하냐"며 놀라워했다. 그러면서 자신의 결혼식을 올리지 않았다는 사실을 밝혔다.

안영미는 "제가 잘 모르는 게 저는 결혼식을 안 올렸다. 혼인신고만 하고 드레스를 입지 않았다. 준비과정이 얼마나 힘든지 모르겠다"고 이야기했다.

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다만 주변에서 결혼 준비 과정을 지켜본 경험을 바탕으로 결혼식에 대한 생각도 솔직하게 털어놨다. 그는 "주변인들 결혼한 거 보면 '할 게 못 된다'고 하더라. 근데 준비 이렇게 해도 결혼식장 가봐라. 20분이면 끝난다. 공장 같다. 남는 게 없다. 사진만 찍는다"며 "굳이 결혼식 해야 되나 싶다"고 자신의 소신을 전했다.

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그러면서도 양가 가족을 고려하면 결혼식을 올리는 것이 필요할 수 있다고 말했다. 안영미는 "양가 집안이 만나는 거라 식은 올려야 할 것 같다"면서 "서로 고집 피우면 싸운다. 한발씩 양보하면서 잘하길 바란다"고 예비부부를 향해 현실적인 조언과 함께 축하의 마음을 전했다.

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한편 안영미는 2020년 외국계 회사에 재직 중인 비연예인과 결혼해 한국과 미국을 오가며 장거리 부부 생활을 이어왔다. 2023년에는 미국에서 첫째 아들을 출산했으며, 지난 6월에는 서울에서 둘째 아들을 품에 안았다.