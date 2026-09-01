휘인, 잘나가던 마마무 전성기 떠올리며 눈물 "그땐 그만하고 싶었는데.."

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[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 마마무 멤버 휘인이 전성기 시절 활동을 돌아보며 당시에는 미처 알지 못했던 소중함을 깨달았다며 눈물을 보였다.

휘인은 지난달 31일 팬 소통 플랫폼을 통해 라이브 방송을 진행하며 팬들과 다양한 이야기를 나눴다.

이날 휘인은 과거 마마무 활동 당시 겪었던 힘든 시기를 떠올렸다. 그는 "이 얘기 하면 또 울 것 같은데"라고 조심스럽게 입을 연 뒤 "지금 무무(팬덤명)들이 들으면 속상할 수도 있는데 제가 신영언니한테 너무 힘들 당시에 '그만하고 싶다', '너무 힘들다' 생각을 했었다"고 털어놨다.

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다만 일을 그만두고 싶었다는 의미는 아니었다. 휘인은 "진짜 그러고 싶다는 게 아니라 너무 하고 싶어서 하기 싫다는 말이 나오는 게 뭔지 아시냐"며 "난 이 일을 너무 사랑하고 내가 이걸 너무 오래 하고 싶은데 너무 힘드니까 그런 말들을 했었다"고 당시 복잡했던 심경을 설명했다.

당시 휘인의 이야기를 들은 김신영은 그에게 지금의 힘든 순간도 언젠가는 그리워질 것이라고 조언했다. 휘인은 "신영언니가 그때 '네가 힘든 거 이해한다. 근데 지금 막 그만두고 싶고 하기 싫어도 그날이 그리울 날이 반드시 온다. 진짜 그리워질 것'이라고 하더라"고 회상했다.

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하지만 당시에는 김신영의 말을 쉽게 받아들이기 어려웠다고. 휘인은 "그땐 솔직히 그 말을 이해하고 싶지도 않았고 이해가 안 됐다"며 "이해할 수 있는 상황이 온 게 아니었다"고 말했다. 이어 "언니가 그런 얘기 하면 괜히 삐딱하게 '안 그럴 것 같은데?' 이런 식으로 농담 반 진담 반을 했다"고 덧붙였다.

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시간이 지나면서 휘인은 그 조언이 무슨 의미였는지 직접 체감하게 됐다고 밝혔다. 그는 "그런 말을 진짜 실감하는 것 같다"며 "그 말을 까먹고 있었는데 몇 년 새의 나를 보면 신영언니가 말했던 것처럼 그런 감정을 느끼고 지냈던 것 같다"고 말했다.

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특히 최근 마마무 멤버들과 다시 앨범을 내고 활동과 콘서트를 함께하면서 과거에 대한 그리움이 더욱 커졌다고 했다. 휘인은 "이번에 같이 앨범 내고 활동하고 콘서트 하면서도 진짜 많이 느꼈다"고 말하며 결국 눈물을 보였다.

이어 마마무가 전성기를 달리던 시절을 떠올리며 "마마무 한창 정말 전성기로 활동할 시기로 돌아가고 싶다는 생각도 많이 한다"고 고백했다.

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그러면서 "이제 와서 하는 얘기지만 그땐 너무 싫을 때도 있었다. 너무 힘드니까"라며 "사람이 쉼이 있어야 그 사이에서 오는 소중함을 느끼는데 몰아치다 보면 내가 스스로 얻어지는 걸 포기하게 된다고 해야하나. 뭘 얻는지 모르고 지니칠 때가 많았다"고 당시를 돌아봤다.

휘인은 "그때가 그리운 것 같다. 지금 다시 돌아가라고 하면 그렇게까지 할 수 있을까 싶다"고 말했다. 또 "혼자 술을 마실 때 우리 옛 영상을 틀어 놓고 보다 혼자 울고 그런다. 그게 술주정인 것 같다"며 웃픈 고백을 전하기도 했다.

jyn2011@sportschosun.com