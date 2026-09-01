윤남기, 두 아이 돌보다 '지친 기색'→♥이다은 향한 우려에 "엄마는 더 힘들어"

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[스포츠조선 정안지 기자]'돌싱글즈2' 윤남기가 두 아이를 홀로 돌보며 다소 지친 모습이 공개된 가운데 아내 이다은이 육아를 덜 돕는 것 아니냐는 일부 반응이 나오자 직접 입을 열었다.

윤남기는 1일 자신의 SNS를 통해 "아빠가 힘든 건 당연하고 엄마는 안 힘들까요. 더 힘들지"라며 육아에 대한 생각을 밝혔다.

이어 "육아해 보신 분들은 다 아시니 긴말 안 하겠다. 부모님들 화이팅"이라고 덧붙이며 모든 부모에게 응원의 메시지를 전했다.

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앞서 지난달 31일 유튜브 채널 '남다리맥'에는 윤남기가 혼자 딸과 아들 돌보는 모습이 공개됐다. 영상 속 윤남기는 아이 둘을 동시에 돌보며 다소 지친 표정을 지어 보인 뒤 "정말 힘들다"라고 솔직하게 털어놓기도 했다.

이후 영상을 본 일부 네티즌들은 윤남기가 육아에 지쳐 보인다는 반응과 함께 이다은의 육아 부담에 대한 추측도 이어졌다. 결국 이다은이 31일 저녁 자신의 SNS를 통해 직접 상황 설명에 나섰다.

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이다은은 "유튜브 보시고 댓글에 오빠가 많이 지쳐 보인다고, 내가 육아를 좀 더 도와줘야 할 것 같다고 걱정해 주시는 분들이 많으신 것 같다"라면서 "오빠가 요즘 사업에 여러모로 신경을 많이 쓰고 있어서 조금 피곤한 상태인 건 맞다"라고 밝혔다.

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이어 "다만, 저 날은 내가 따로 일정이 있어서 오빠가 아이들을 맡아준 날이었다"라면서 "평소에는 당연히 나도 함께 육아하고 있다. 오빠가 일하러 나가면 나 혼자 리은이, 남주를 돌보는 날도 있다"라고 전했다. 그러면서 "우리 나름대로 서로의 일정에 맞춰 함께 잘해 나가고 있다"라면서 "오빠 피곤해 보인다고 걱정해 주신 마음은 감사하다. 나도 옆에서 더 잘 챙기겠다"라고 덧붙였다.

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한편 이다은과 윤남기는 지난 2022년 MBN '돌싱글즈2'를 통해 만나 실제 연인으로 발전한 뒤 재혼했다. 슬하에 딸 리은을 두고 있던 이다은은 윤남기와 결혼 후 지난 2024년 8월 둘째 아들 남주를 품에 안았다.

anjee85@sportschosun.com