마마무 솔라, 길걷다 '무차별 봉변' 당했다 "모르는 남자가 의자 던져, 다리에 상처"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 마마무 솔라가 미국 로스앤젤레스(LA)에서 길을 걷던 중 모르는 남성이 던진 나무 의자에 맞는 일을 겪었다고 뒤늦게 밝혔다.

솔라는 지난달 31일 인스타그램 라이브 방송을 통해 최근 LA에서 겪은 일을 털어놨다. 당시 솔라는 마마무 멤버 문별을 비롯해 헤어 담당자 1명, 남성 매니저 2명 등 총 5명과 함께 길을 걷고 있었던 것으로 전해졌다.

솔라는 당시 상황에 대해 "반대편에 어떤 남자가 있었는데 순식간에 우리 쪽으로 왔다. '어?' 했는데 어깨의 의자를 들고 있었다"며 "갑자기 그 사람이 영어로 욕을 하기 시작했다"고 설명했다.

Advertisement

이어 "그러더니 갑자기 저한테 의자를 던졌다. 그래서 제가 의자에 맞았다"며 "제 근처 바닥 쪽으로 의자를 던졌는데 제가 맞았다. 살면서 이런 일을 겪은 건 처음"이라고 말했다.

솔라는 자신과 의자를 던진 남성이 서로 전혀 모르는 사이였다는 점도 강조했다. 갑작스럽게 공격을 당한 직후 뒤따르던 남성 매니저 2명이 앞으로 나와 해당 남성을 제지했고, 남성은 이후 현장을 떠난 것으로 알려졌다.

Advertisement

갑작스러운 봉변에 솔라는 제대로 대응할 겨를조차 없었다. 그는 "너무 놀랐다. 이런 일을 처음 겪었다"며 "너무 놀라서 소리를 지르지도 못했다"고 당시의 충격을 전했다.

Advertisement

사건 이후 몸에 멍이 들기도 했다고 밝혔다. 솔라는 "며칠 전에 있었던 일이다. 나무 의자였는데 던지면서 부서졌다"며 "다리에 멍이 들었는데 지금은 없어졌다. 그때는 너무 당황해서 아픈지도 몰랐다"고 설명했다.

Advertisement

한편 마마무는 현재 월드투어 '마마무 2026 월드 투어'를 진행 중이다. 마마무는 지난달 25일 LA 공연을 시작으로 27일 산호세, 30일 워싱턴주 켄트에서 공연을 이어가며 글로벌 팬들을 만나고 있다.