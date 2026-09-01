이펀컴퍼니 '로그W' 정식 출시…'신의 탑' 인기 캐릭터 게임 속으로

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이펀컴퍼니의 신작 모바일 MMORPG '로그W: 리메인즈 오브 갓(ROGW: Remains of Gods)'이 정식 서비스에 돌입했다. 출시와 동시에 네이버웹툰 인기작 '신의 탑'과의 협업도 예고하며 초반 이용자 확보에 나선다.

이펀컴퍼니는 1일 '로그W: 리메인즈 오브 갓'을 정식 출시했다고 밝혔다. '로그W'는 폐허가 된 신의 유적을 탐험하며 성장과 전투를 이어가는 다크 레거시 어드벤처 MMORPG다.

게임의 무대는 변이 세력과 악마 군단의 침공으로 상위 문명이 몰락한 이후의 세계다. 플레이어는 종족의 마지막 희망으로 불리는 '마력 코어 상자'를 지닌 채 하계의 숲과 설산, 사막, 용암 지역 등을 오가며 핵심 마정 파편을 찾아야 한다.

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단순히 캐릭터의 전투력을 높이는 방식에서 벗어나 유적을 탐험하면서 선택에 따라 성장 방향을 정하고 동료와 탈것, 보물을 확보하는 구조를 갖췄다. 보물을 챙긴 뒤 무사히 유적을 빠져나오는 약탈형 콘텐츠와 PvP 등 전투 요소도 제공한다.

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출시 초반에는 '신의 탑'과의 대규모 컬래버레이션이 흥행을 뒷받침한다. 협업은 오는 7일부터 11월 5일까지 진행되며, '신의 탑'의 주인공 '스물다섯번째 밤'을 비롯해 '엔도르시 자하드', '하 유리 자하드', '쿤 아게로 아그니스' 등 주요 캐릭터가 게임에 등장한다.

원작 캐릭터의 특징을 살린 영웅과 코스튬을 비롯해 프로필, 이모티콘 등 다양한 협업 콘텐츠가 마련된다. 1차 협업에서는 밤과 엔도르시 의상, 밤 전용 프로필 세트 등이 공개된다. 특히 '콜라보 한정 이벤트'를 통해 UR+ 등급 영웅 '하 유리'와 전용 무기 '검의 자리'를 획득할 수 있다. '초록 사월', '검은 삼월' 등 원작을 대표하는 아이템도 게임에 추가되며, 캐릭터 의상과 프로필, 채팅 테두리 등 한정 아이템도 제공된다.

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정식 출시를 기념한 초반 보상도 상당한 수준이다. 게임을 내려받으면 한정 SSR 탈것 '드래곤 냥 정비사'와 500회 뽑기 혜택을 받을 수 있다. 콜라보 기간에는 7일 출석 이벤트를 통해 콜라보 한정 UR+ 영웅 '쿤 아게로 아그니스'를 무료로 획득할 수 있다. 메인 스테이지 진행에 따른 보상도 준비됐다. 플레이 과정에서 SSR 영웅 '셀린', UR 영웅 '리사', UR+ 영웅 '다나' 등을 얻을 수 있다.

'로그W'는 다크 판타지 기반의 유적 탐험에 수집형 성장 요소와 PvP를 결합한 데 이어, 출시 직후 대형 IP인 '신의 탑'을 끌어들이며 이용자 유입을 노리고 있다. 특히 원작 캐릭터를 단순히 등장시키는 데 그치지 않고 영웅과 장비, 코스튬 등 게임의 핵심 성장·수집 콘텐츠와 연계했다는 점에서 초기 이용자들의 관심을 끌 수 있을 것으로 보인다.

이펀컴퍼니 관계자는 "정식 출시를 통해 '로그W: 리메인즈 오브 갓'만의 어두운 세계관과 유적 탐험의 재미를 본격적으로 선보일 수 있게 돼 기쁘다"며 "'신의 탑' 콜라보를 비롯해 풍성한 콘텐츠와 혜택을 지속적으로 선보일 예정"이라고 말했다.

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'로그W: 리메인즈 오브 갓'은 구글플레이와 애플 앱스토어를 통해 내려받을 수 있다. '신의 탑'과의 2차 협업도 추후 진행될 예정이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com