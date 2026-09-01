'싱글맘' 이시영, 브라톱만 입고 캐나다서 바이크 질주…탄탄 복근+건강미 폭발

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 이시영이 브라톱 차림으로 바이크를 즐기는 모습을 공개해 눈길을 끌었다.

이시영은 1일 자신의 SNS를 통해 "여름 안녕. 내 슈퍼글라이드를 한국에서 탈 수 없다는 게 너무 슬프지만 (인생 바이크 찾았는데…) 우리 사랑 이뤄지게 해주세요"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 최근 아들과 함께 캐나다에서 한 달살이를 하며 보낸 일상이 담겼다. 이시영은 지난 22일 아들과 함께한 캐나다 한 달살이를 마치고 한국으로 돌아왔다.

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이시영은 "정말 뜨거웠던 여름, 이안(아들)이랑 올해도 소중한 기억 담아간다"라면서 아들과 함께한 시간을 돌아봤다.

사진 속 이시영과 아들은 캐나다 곳곳을 여행하며 여유로운 시간을 보내며 추억을 쌓았다. 함께 풍경을 감상하고 일상을 즐기는 모자의 얼굴에는 행복한 미소가 가득했다.

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특히 바이크가 취미인 이시영은 한국에서는 탈 수 없는 바이크에 올라타며 자유로운 시간을 만끽했다. 이 과정에서 이시영은 브라톱만 입은 채 바이크에 올라타 탄탄한 복근을 드러내며 건강미 넘치는 모습을 선보여 시선을 사로잡았다.

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한편, 이시영은 지난 2017년 사업가와 결혼해 이듬해 첫째 아들을 얻었으나 결혼 8년 만인 지난해 3월 이혼했다. 이혼 후 냉동 보관 중이던 배아를 이식해 둘째를 임신했으며 지난해 11월 홀로 딸을 출산하며 두 아이의 엄마가 됐다.

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anjee85@sportschosun.com