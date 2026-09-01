'소녀시대 형부' 변요한, 효연 만난다…티파니 이어 '레벨업' 출격 [공식]

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 변요한이 아내 티파니 영의 소녀시대 동료인 효연과 만난다. 결혼 후 '소녀시대 형부'가 된 변요한과 '처제' 효연의 만남이라는 점에서 관심이 쏠린다.

지난달 31일 유튜브 채널 '효연의 레벨업' 측은 공식 SNS를 통해 "레벨업 채널, 9월 라인업 공개!"라며 9월 게스트 일정을 공개했다.

공개된 라인업에 따르면 오는 9일에는 배우 변요한이 '가짜 김효연'에 출연한다. 이어 16일에는 효연, 유리, 수영이 다시 뭉치며, 23일에는 비투비 이창섭이 게스트로 나선다. 30일에는 효연, 유리, 수영이 함께하는 '미방분'이 공개될 예정이다.

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특히 눈길을 끈 것은 변요한의 출연이다. 변요한은 지난 2월 소녀시대 멤버 티파니 영과 혼인신고를 마치며 법적 부부가 됐다. 티파니 영과 변요한은 2024년 공개된 디즈니+ 오리지널 시리즈 '삼식이 삼촌'에 함께 출연한 것을 계기로 인연을 맺어 연인으로 발전했다.

이에 변요한은 자연스럽게 소녀시대 멤버들의 '형부'가 됐다. 티파니 영은 앞서 방송을 통해 변요한이 소녀시대 멤버들을 실제로 '처제'라고 부르고, 멤버들 역시 변요한을 '형부'라고 부른다고 밝힌 바 있다.

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더욱이 티파니 영은 최근 '효연의 레벨업'에 직접 출연해 남편을 향한 남다른 내조를 보여주기도 했다. 당시 티파니 영은 멤버들이 각자의 활동을 홍보하자 "추석에는 '타짜4'"라며 변요한의 신작을 기습 홍보했고, 수영은 "남편 홍보는 인간적으로 이길 수 없다"고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

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아내의 '대리 홍보'에 이어 이번에는 변요한이 직접 효연의 채널을 찾는다. 변요한은 오는 23일 개봉하는 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'에서 장태영 역을 맡았으며, 영화 홍보차 '효연의 레벨업'에 출연하는 것으로 알려졌다.

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무엇보다 결혼 후 변요한이 티파니 영의 소녀시대 멤버와 콘텐츠에서 본격적으로 호흡을 맞춘다는 점에서 기대를 모은다. '형부' 변요한과 '처제' 효연이 어떤 이야기를 주고받을지 관심이 집중된다.

olzllovely@sportschosun.com