[인터뷰①]'피의 게임X' PD "다른 서바이벌 예능? 경쟁자라 생각 NO…다음 시즌은"

'피의 게임X' 전채영 PD. 사진제공=웨이브

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[스포츠조선 정빛 기자] '피의 게임X' 전채영 PD가 서바이벌 예능의 매력과 다음 시즌에 대한 생각을 밝혔다.

전채영 PD는 1일 서울 영등포구 여의도 포스트타워에서 스포츠조선과 만나 "다른 서바이벌 예능을 보고 경쟁자라 생각하지 않는다"라며 "후속 시즌은 할 수 있다면 하고 싶다"라고 했다.

웨이브 오리지널 '피의 게임X'는 예측 불가한 룰과 치밀한 설계 속에서 두뇌와 피지컬 최강자들이 맞붙는 극한 생존 서바이벌이다. 이번 시즌에는 시즌1, 시즌2, 시즌3 대표 플레이어로 구성된 P1, P2, P3 팀에 챌린저(C) 팀과 루키(R) 팀이 합류해 총 20명이 경쟁했고, 강지후가 최종 우승을 차지하며 막을 내렸다.

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이번 시즌은 전 PD에게도 새로운 도전이었다. 전 시즌을 함께 연출했던 현정완 PD에게 조언을 구하며, 이제 어엿한 메인 연출자로 프로그램을 이끌었다.

전 PD는 "현정완 선배에게 많이 물어보고 조언을 받아서 큰 어려움은 없었다. 선배님이 응원을 많이 해주셨다"며 "본인의 경험이나 선택에 대해 조언하면서도 '이건 네 프로그램이니까 네가 하고 싶은 대로 해봐라'라며 저를 지지해주는 말씀을 많이 해주셨다"고 말했다.

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현 PD가 최근 자신의 SNS에 '피의 게임X'를 향한 칭찬을 남긴 당시도 언급했다.

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전 PD는 "평소 애정을 표현하시는 분은 아닌데, SNS에 올린다는 말씀도 따로 하지 않으셨다. 우연히 피드에서 발견했는데 저도 눈물이 났다"며 "많이 감동받았다. 지난 4년을 인정받은 것 같은 느낌이었다"고 털어놨다.

'피의 게임X' 전채영 PD. 사진제공=웨이브

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이번 시즌 전 PD가 새롭게 발견한 것은 '팀전'의 힘이었다. 제작진은 팀 간 전력 차이나 기존 플레이어들의 친분으로 특정 연합이 고착되는 것을 막기 위해 여러 장치를 마련했지만, 실제 촬영에서는 제작진의 예상보다 훨씬 빠른 속도로 새로운 감정과 관계가 만들어졌다.

전 PD는 "확실히 감정이 생기는 속도가 빨랐다. 4~5회차에 나올 것이라고 생각했던 게 벌써 나오더라"며 "제가 생각했던 것보다 팀전의 매력이 있었다. 눈물로 인해 새로운 관계성이 생기기도 하고, 매 라운드 관계가 달라졌다"고 밝혔다.

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제작진조차 플레이어들의 감정선을 모두 예상하기 어려울 정도였다. 전 PD는 "이야기의 흐름을 20~30%는 따라가지 못한 것 같았다"며 "게임 하나를 하는데도 감정이 이랬다저랬다 바뀌는 것을 보고 신기했다"고 회상했다.

무엇보다 제작진의 예상을 깨뜨린 것은 생존보다 강했던 팀의 결속력이었다. 최종 우승자는 결국 한 명인 만큼 결정적인 순간에는 플레이어들이 개인의 생존을 우선할 것이라고 예상했지만, 실제 결과는 달랐다.

전 PD는 "결국 우승은 한 명이라는 사실을 다들 어렴풋이 생각하고 있을 테니 본인의 생존을 중요시할 것이라고 예상했다"며 "그런데 결속감과 유대감이 그것보다 크더라. 그건 예상 밖의 일이었다"고 말했다.

팀전에서 개인전으로 전환한 뒤에는 기존 진영을 흔들기 위한 장치도 마련했다. 개인전 첫 게임으로 '마피아 게임'을 배치한 것 역시 제작진의 의도였다.

전 PD는 "첫 게임을 마피아로 배치한 것도 진영을 깨기 위한 의도였다. 그런데 진영이 안 찢어지더라. 그때 1차적으로 당황했다"고 웃었다. 이어 "지목을 하거나 투표를 하는 등의 장치도 있었고 어느 정도 반영은 됐지만, 결과적으로 큰 변화는 없었던 것 같다"고 했다.

'피의 게임X' 전채영 PD. 사진제공=웨이브

제작진의 예상보다 훨씬 복잡하게 얽힌 플레이어들의 관계는 자연스럽게 긴 러닝타임으로도 이어졌다. 특히 3회는 단일 회차임에도 약 4시간에 달하는 분량으로 공개됐다. 가편집본은 무려 6시간이었다.

전 PD는 "이번 시즌을 하면서 고민이 많았던 순간 중 하나가 3회였다. 최종 분량이 4시간이었는데 가편집 때는 6시간이었다"며 "처음 시사하고 나서 '사고다'라는 생각까지 했다"고 회상했다.

줄이는 작업도 쉽지 않았다. 하나의 게임과 관계가 다음 상황으로 이어지는 서바이벌의 특성상 단순히 '서브 플롯'을 덜어내는 방식으로는 전체 맥락이 무너질 수 있었다는 설명이다.

전 PD는 "웨이브 관계자분들도 '다 재미있는 걸 굳이 빼지 말자'고 했다. 메인 스트림만 살리고 서브를 빼려고 해도 모든 것이 연결돼 있어서 오히려 이해가 안 될 수도 있었다"며 "전체적인 흐름 속에서 계속 호기심을 갖고 갈 수 있는 부분은 살려서 보여주자고 했다"고 밝혔다.

그럼에도 4시간이라는 러닝타임을 내놓기까지는 걱정이 컸다. 전 PD는 "많은 비난이 있지 않을까 생각했는데 막상 내놓으니 시청자분들이 이걸 소화해주시더라"며 "'이것도 새로운 시도가 될 수 있겠다'는 생각이 들었다"고 말했다.

그 경험은 이후 편집 방향에도 영향을 줬다. 전 PD는 "그다음부터는 보여주고 싶은 것을 여과 없이 보여주기 시작했다"며 "굳이 짧게 줄이려고 노력하지 않았다"고 설명했다.

'피의 게임X' 전채영 PD. 사진제공=웨이브

전 PD는 이런 '날것'의 감정을 '피의 게임' 시리즈가 사랑받는 이유로 꼽았다. "'피의 게임' 전에는 이렇게 날것 그대로를 보여주는 프로그램이 많지 않았던 것 같다"는 전 PD는 "연예인이 이런 것까지 한다는 데서 오는 충격도 있었던 것 같다"고 짚었다.

동시에 이는 전 PD가 생각하는 서바이벌 예능 자체의 매력이기도 하다. 전 PD는 "서바이벌만의 매력이 확실히 있다. 저희는 이 세계관을 만들었을 뿐이고, 이 캐릭터들이 그 안에서 만들어가는 것을 보여주는 것뿐이다. 그걸 지켜보는 재미가 있다"고 말했다.

이어 "박지민 씨가 서바이벌을 하면서 더 큰 희열과 분노를 느낄 수 있었다고 한 말이 기억난다"며 "그게 큰 매력인 것 같다. 희로애락을 모두 느낄 수 있다"고 덧붙였다.

최근 다양한 서바이벌 예능이 잇달아 등장하는 현상 역시 긍정적으로 바라봤다. 전 PD는 "감히 경쟁자라고 생각하지 않는다"며 "서바이벌은 봤던 분들이 또 보는 경향이 있고, 다른 예능에 비하면 아직 대중성이 상대적으로 적다고 생각한다"고 말했다.

이어 "'데블스 플랜'을 보는 분들이 '피의 게임'도 볼 수 있다. 서바이벌 프로그램이 많아지는 것은 저희에게도 긍정적인 것 같다"고 밝혔다.

후속 시즌에 대한 의지도 숨기지 않았다. 전 PD는 "계속할 수 있다면 하고 싶다"고 답했다.

다만 시리즈가 거듭될수록 새로운 플레이어를 찾는 것은 제작진에게 또 다른 숙제가 됐다. 전 PD는 "서출구 씨를 보면서 이제 경지에 오른 것 같다는 생각이 들었다"며 "출연자들의 수준이 계속 높아지는 '인플레이션'에 대한 고민이 있다. 새로운 뉴비를 발견하는 것 역시 고민"이라고 털어놨다.

그러면서도 이번 시즌 처음 '피의 게임'에 도전한 플레이어들에게서 가능성을 발견했다. 전 PD는 "이번에 처음 출전하신 분들은 다음이 궁금하다"며 "누구라고 콕 집어 말씀드리기는 어렵지만, 다른 서바이벌에 나오셨던 분이 '피의 게임'에 나오면 어떨까 하는 생각도 있다"고 밝혔다.

이번 시즌 상대적으로 적었던 여성 플레이어 비율에 대해서는 "이번 시즌은 출연자 콘셉트가 있어서 성비를 맞추기가 현실적으로 어려웠다"며 "앞으로 다른 서바이벌에서는 성비의 균형 자체보다 출연진끼리의 케미가 중요하다고 생각한다. 여성 출연진도 많이 나올 수 있다고 생각한다"고 덧붙였다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com