[인터뷰②]'피의 게임X' PD "김경훈, 철든 줄 알았는데…최대 수혜자는 윤비"

'피의 게임X' 전채영 PD. 사진제공=웨이브

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[스포츠조선 정빛 기자]'피의 게임X' 전채영 PD가 제작진의 예상을 훌쩍 뛰어넘은 플레이어들의 관계성을 돌아봤다.

전채영 PD는 1일 서울 영등포구 여의도 포스트아워에서 스포츠조선과 만나 "김경훈 철 든 줄 알았었다"라며 "이번 시즌 최대 수혜자는 윤비인 것 같다"고 했다.

웨이브 오리지널 '피의 게임X'는 예측 불가한 룰과 치밀한 설계 속에서 두뇌와 피지컬 최강자들이 맞붙는 극한 생존 서바이벌이다. 이번 시즌에는 시즌1, 시즌2, 시즌3 대표 플레이어로 구성된 P1, P2, P3 팀에 챌린저(C) 팀과 루키(R) 팀이 합류해 총 20명이 경쟁했고, 강지후가 최종 우승을 차지하며 막을 내렸다.

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이번 시즌 제작진이 가장 중요하게 생각한 키워드 중 하나는 '관계성'이었다. 이상민과 김경훈, 카이스트 선후배인 허성범과 강지후, '솔로지옥3'에서 인연을 맺은 이관희와 최혜선 등 기존 서사를 가진 인물들을 한 공간에 모았다.

전 PD는 "한 분 한 분 섭외할 때 관계를 제일 염두에 뒀다"며 "게임을 하면서도 그런 부분을 많이 살리려고 했다. 관희 씨와 혜선 씨의 관계도 편집할 때 조금 더 귀 기울이려고 했다"고 설명했다.

'피의 게임X' 전채영 PD. 사진제공=웨이브

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그러나 실제 플레이어들이 만들어낸 관계는 제작진의 예상을 뛰어넘었다.

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전 PD는 "팀전이라 유대감이 생길 것으로 생각했지만, 제가 예상한 게 100이었다면 실제로는 500, 600이었다"며 "그래도 특정 순간에는 개인의 이득을 중요하게 생각할 것이라고 봤는데 막상 들어가 보니 출연진마다 너무 달랐다"고 말했다.

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특히 7회부터 팀전이 끝나고 개인전으로 전환된 뒤에도 이전 팀의 관계는 사라지지 않았다. 전 PD는 "개인전으로 들어갔는데도 팀전에 대한 것이 계속 유지되더라. 팀전의 여운이 굉장히 길게 갔다"며 "그 구도가 생각보다 오래 유지됐다"고 밝혔다.

'피의 게임X' 전채영 PD. 사진제공=웨이브

예상 밖의 시너지를 보여준 조합으로는 하승진, 윤비, 현성주, 이진형으로 이뤄진 P2 팀을 꼽았다. 전 PD는 "시즌2 당시 네 분이 모두 같은 팀이었던 것도 아닌데 막상 촬영에 들어가니 재미있는 장면을 많이 만들어주셨다"고 회상했다.

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가장 예상 밖의 참가자로는 김경훈을 언급했다. 전 PD는 "'더 지니어스' 이후 오랜만에 서바이벌에 나온 분인데 미팅했을 때는 '철이 든 것 같다'고 생각했다"며 "그런데 막상 촬영하니 기대했던 것보다 훨씬 더 재미있더라"고 웃었다. 반면 일찍 탈락해 아쉬웠던 플레이어로는 이관희를 꼽았다.

최종 우승자 강지후의 가능성은 세미파이널에서 점쳤다고. 세미파이널 결과에 따라 파이널 대진이 결정되는 상황에서 제작진은 결승 게임 중 하나가 체스라는 사실을 알고 있었기 때문이다.

전 PD는 "강지후 씨가 세미파이널에서 좋은 결과를 내면 우승할 가능성이 높겠다고 생각했다. 체스를 워낙 잘하는 분이지 않나"라고 말했다.

다만 한 차례 탈락했던 강지후가 리바이벌 매치를 거쳐 돌아와 결국 우승하는 과정까지 예상한 것은 아니었다. 전 PD는 "서바이벌에는 신이 있는 것 같다"며 "누가 탈락하고, 누가 다시 올라가는지는 신의 영역인 것 같더라"고 했다.

'피의 게임X' 전채영 PD. 사진제공=웨이브

이번 시즌의 최대 수혜자로는 준우승자 윤비를 꼽았다. 전 PD는 "서바이벌에 일곱 번째 출연한다고 하지만 그동안 많은 활약을 보여주지는 못했던 것 같다"며 "정말 똑똑한 사람이다. 준우승을 했지만 충분히 준우승할 만한 사람이라고 생각한다"고 평가했다.

이어 "말도 재미있게 하고 캐릭터도 있고 방송 욕심도 있어서, 이번 시즌을 통해 재미있는 캐릭터로 잘 드러난 것 같다"고 덧붙였다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com