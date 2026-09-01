살 확빠진 김수현, 1년 5개월 만 복귀에 밝은 미소 "배우하길 참 잘해"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 김수현이 해외 활동을 시작으로 본격적인 활동 재개에 시동을 걸었다.

지난달 31일 인도네시아 민영방송사 RCTI+ 측은 김수현과 진행한 인터뷰 영상을 공개했다.

공개된 영상 속 김수현은 다소 수척해진 모습으로 등장해 눈길을 끌었다. 그는 먼저 인도네시아 팬들에게 반갑게 인사를 건넨 뒤 자신의 애장품인 청재킷을 소개하며 팬들과 소통했다.

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무엇보다 눈길을 끈 것은 연기에 대한 김수현의 변함없는 열정이었다. 김수현은 "배우하길 잘했구나 하는 생각이 드는 것 같고, 한 번 팬분들이 원하는 캐릭터를 추천 받아보면 어떨까"라며 팬들이 원하는 캐릭터를 직접 추천받아보고 싶다는 뜻을 내비쳤다.

이어 "발리를 꼭 한 번 가보고 싶다"고 밝히는가 하면 "제 가방 궁금하실까요?"라며 자신의 가방 속 소장품까지 공개했다. 오랜만에 공식적인 자리에서 팬들과 소통한 김수현은 비교적 편안하고 친근한 모습으로 현지 팬들의 관심을 모았다.

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김수현의 인터뷰는 오늘(1일) 오후 4시 RCTI+ 채널을 통해 공개될 예정이다.

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앞서 김수현은 지난해 3월 배우 고(故) 김새론과 관련한 사생활 의혹이 불거진 이후 활동을 잠정 중단했다. 김수현 측은 김새론과의 교제 시점과 관련해 김새론이 미성년자였던 시절이 아닌 성인이 된 이후 교제했다고 주장하며 의혹을 반박해왔다.

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이후 관련 수사 결과가 전해지며 상황에도 변화가 생겼다. 경찰은 지난달 김수현의 아동복지법 위반 및 무고 혐의 사건에 대해 혐의없음으로 불송치 결정을 내렸다. 관련 의혹을 제기했던 유튜브 채널 '가로세로연구소' 대표 김세의는 허위사실 적시에 의한 명예훼손 혐의 등으로 구속기소돼 재판을 받고 있다.

김수현의 법률 대리인 고상록 변호사는 "김수현 씨에 대한 아동복지법 위반 및 무고 혐의 사건에 관하여 혐의없음 불송치 결정이 내려졌다. 애초에 존재하지 않았던 사실을 전제로 제기된 고소였으므로 당연한 결과라고 생각한다"라며 "오랜 시간 김수현 씨를 믿고 기다려 주신 분들께도 이번 결정이 큰 위로와 기쁨이 되기를 바란다"라고 밝혔다.

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이런 가운데 김수현은 지난 7월 필리핀 브랜드 광고 활동을 시작으로 공식적인 활동 재개에 나섰다. 이어 인도네시아 자카르타에서 열린 'Mahakarya RCTI 37'에 참석하며 해외 활동의 보폭을 넓혔고, 오는 10월에는 필리핀에서 약 2만 명 규모의 팬미팅을 앞두고 있다.

해외를 중심으로 활동 재개에 속도를 내고 있는 가운데 국내 일정도 이어진다. 김수현은 오는 19일 부산아시아드주경기장에서 개최되는 '2026 더팩트 뮤직 어워즈'에 시상자로 참석할 예정이다. 이어 오는 12월 5일과 6일 양일간 가오슝 내셔널 스타디움에서 열리는 'Asia Artist Awards(아시아 아티스트 어워즈, 이하 'AAA 2026')'에도 참석한다.

해외 무대에 이어 국내 공식 일정까지 예고되면서 김수현의 향후 행보에 관심이 집중되고 있다. 특히 활동 중단 이후 오랜만에 공식 석상에 모습을 드러낸 만큼, 향후 국내 방송 및 연기 활동까지 본격적으로 재개할지 귀추가 주목된다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com