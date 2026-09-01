[인터뷰③]'피의 게임X' PD "'약탈의 밤' 신승용, 편집 어려웠다… 있는 그대로 보여주려고"

'피의 게임X' 전채영 PD. 사진제공=웨이브

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[스포츠조선 정빛 기자] '피의 게임X' 전채영 PD가 '약탈의 밤'을 둘러싼 논란과 신승용의 편집 방향에 대해 밝혔다.

전채영 PD는 1일 서울 영등포구 여의도 포스타타워에서 스포츠조선과 만나 "'약탈의 밤' 중 신승용을 전체적인 흐름 때문에 편집하기 어려웠다"라며 "감정이 중요한 만큼, 있는 그대로 보여주려 했다"고 했다.

웨이브 오리지널 '피의 게임X'는 예측 불가한 룰과 치밀한 설계 속에서 두뇌와 피지컬 최강자들이 맞붙는 극한 생존 서바이벌이다. 이번 시즌에는 시즌1, 시즌2, 시즌3 대표 플레이어로 구성된 P1, P2, P3 팀에 챌린저(C) 팀과 루키(R) 팀이 합류해 총 20명이 경쟁했고, 강지후가 최종 우승을 차지하며 막을 내렸다.

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특히 이번 시즌에는 '피의 게임' 시리즈의 상징적인 장치인 '무력'을 내세운 '약탈의 날'로, 플레이어들의 갈등이 극대화됐다.

'약탈의 날'에는 60분 동안 무력이 허용됐고, 플레이어들은 금고를 차지하기 위해 치열하게 맞붙었다. 이 과정에서 격한 몸싸움과 감정적인 충돌이 벌어지면서 방송 이후 다양한 반응도 나왔다.

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전 PD는 "모두가 각자 가진 상황과 그 당시 가진 감정이 있었다. 거기에서 할 수 있는 말과 행동이었다고 생각한다"며 "그것에 어떤 말을 보태는 것은 시청자의 영역이라고 생각한다"고 말했다.

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무력이 허용되는 만큼 제작진은 촬영 전 안전장치도 마련했다. 전 PD는 "사전에 스태프들과 시뮬레이션을 했고 위험한 장소에는 스태프들이 배치돼 있었다"며 "촬영 전 브리핑을 통해 어떤 행동은 되고 어떤 행동은 안 된다는 것도 설명하고 들어갔다"고 밝혔다.

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실제 모든 게임은 촬영 전 제작진이 직접 시뮬레이션한다. 전 PD는 "촬영하기 전에 모든 게임의 시뮬레이션을 돌려본다. 이런저런 상황에 대한 경우의 수도 생각한다"면서도 "물론 실제 촬영에 들어가면 그 외의 많은 상황이 나온다"고 설명했다.

'피의 게임X' 전채영 PD. 사진제공=웨이브

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'약탈의 밤' 후반부에서는 신승용의 행동을 중심으로 상황이 급격하게 전개됐다. 제작진에게도 편집이 쉽지 않은 대목이었다.

전 PD는 "약탈의 밤 후반부는 승용 씨의 행동으로 대부분의 상황이 이뤄진다"며 "전체적인 흐름에 해당하는 부분이라 편집하기는 어려웠다"고 털어놨다.

다만 제작진이 특정 출연자를 이른바 '빌런'으로 규정하는 방식은 경계했다고 강조했다. 전 PD는 "있는 그대로만 보여주려고 했다"며 "그 감정이 중요하게 작용하는 에피소드였다. 우리가 '이 사람이 주연이다', '이 사람이 조연이다'라고 정해서 보여주는 것은 지양하려고 했다"고 밝혔다.

방송 이후 출연자들을 둘러싸고 벌어진 일에 대해서도 조심스럽게 입장을 전했다. 전 PD는 "방송을 할 때는 모두 주어진 상황과 처한 위치에서 최선을 다했다고 생각한다"며 "그 이후 벌어진 일에 대해서는 모든 출연자의 입장이 이해된다"고 말했다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com