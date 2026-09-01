'두 번 이혼' 황신혜 "쫓기듯 살다 어느새 인생 후반전…결국 다 감사"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 황신혜가 두 번의 이혼을 비롯해 굴곡진 시간을 지나온 자신의 인생을 돌아보며 "결국은 다 감사하다"고 고백한다.

오는 2일 방송되는 KBS 1TV '황신혜의 같이 삽시다'에서는 황신혜, 양정아, 신계숙이 이웃을 돕고 자연 속에서 휴식을 취하며 인생 후반전에 대한 솔직한 이야기를 나누는 모습이 그려진다.

이날 세 사람은 남편의 투병으로 농사일에 어려움을 겪고 있는 이웃 어르신을 돕기 위해 옥수수 수확에 나선다. 뜨거운 볕을 피해 새벽부터 일터에 도착한 이들은 끝없이 펼쳐진 옥수수밭의 규모에 놀란다.

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사연을 들은 황신혜는 "저희가 힘껏 도와드릴게요"라며 든든한 지원군을 자처한다. 황신혜와 양정아가 차근차근 옥수수를 수확하는 사이, 농부의 딸인 신계숙은 남다른 손놀림으로 단숨에 할당량을 채우며 감탄을 자아낸다.

수확을 마친 뒤에는 제철 옥수수를 활용한 '3인 3색' 요리 대결도 펼쳐진다. 황신혜는 레시피에 충실한 옥수수 수프를, 신계숙은 베테랑의 내공을 담은 옥수수 등갈비탕을 준비한다. 요리 초보 양정아 역시 옥수수 치즈전에 도전한다.

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세 사람은 완성된 음식을 들고 경로당을 찾아 어르신들에게 직접 만든 한 상을 대접한다. 어르신들이 "처음 먹어본 음식이라 더 맛있다"고 호평하자 세 사람 역시 나누는 즐거움을 만끽한다.

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바쁜 하루를 보낸 세 사람은 이후 산림 휴양 명소인 '치유의 숲'을 찾아 모처럼 여유를 즐긴다. 황신혜가 즉석에서 봉을 활용한 스트레칭 교실을 열어 능숙한 시범을 선보이는 가운데 신계숙과 양정아는 예상치 못한 몸 개그로 웃음을 안긴다.

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이어 숲속 해먹에 나란히 누운 세 사람은 자연스럽게 자신들이 지나온 시간을 돌아본다.

특히 황신혜는 "쫓기듯 살아오다 보니 어느새 인생 후반전인데, 결국은 다 감사하다"며 자신의 삶에 대한 솔직한 마음을 털어놓는다.

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화려한 배우로 대중의 사랑을 받아온 황신혜에게도 적지 않은 굴곡이 있었다. 황신혜는 1987년 첫 결혼을 했으나 약 9개월 만에 이혼했다. 이후 1998년 3세 연하의 사업가와 재혼해 딸 이진이를 품에 안았지만, 2005년 약 7년간의 두 번째 결혼생활에도 마침표를 찍었다. 당시 딸의 양육권은 황신혜가 맡았다.

이후 황신혜는 오랜 시간 싱글맘으로 딸 이진이를 키웠다. 그는 올해 '황신혜의 같이 삽시다'에서도 자신의 이혼을 돌아보며 "이혼 자체가 힘들었다기보다 과정이 힘들었다. 뭐든지 결정 내리기까지가 힘든 것 같다"고 털어놓은 바 있다. 힘든 시간을 견딜 당시에는 스스로 "바닥 쳤으니 이제 좋은 일밖에 없다"고 마음을 다잡았다고 밝히기도 했다.

특히 두 번째 이혼 당시 어린 딸에게 남겨진 상처에 대한 미안함도 공개했다. 황신혜는 딸이 다른 사람을 통해 부모의 이혼 사실을 알게 될 것을 걱정해 언론에 먼저 이혼 사실을 알렸지만, 정작 어린 딸에게는 이를 제대로 설명하지 못했다고 고백했다. 이후 이진이가 초등학교 6학년 때 인터넷에서 엄마의 이혼 기사를 발견해 뒤늦게 사실을 알게 됐고, 큰 충격을 받았다는 것이다.

황신혜는 딸을 키우며 자연스럽게 자신의 삶보다 자녀를 우선하게 됐다고 밝히기도 했다. 과거 방송에서 딸을 위해 포기한 것을 묻자 "남자?"라고 답한 그는 이성을 만나더라도 딸과 맞지 않을 것 같으면 마음이 사라졌다며 "애랑 저녁에 있어주는 게 더 중요했다"고 털어놨다.

두 번의 결혼과 이혼, 그리고 싱글맘으로 딸을 키워온 시간을 지나 이제 인생 후반전을 맞은 황신혜. 그가 "결국은 다 감사하다"고 말하게 된 속내에 관심이 모인다.

나눔과 감사로 채워진 황신혜, 양정아, 신계숙의 하루는 2일 오후 7시 40분 방송되는 KBS 1TV '황신혜의 같이 삽시다'에서 확인할 수 있다.

olzllovely@sportschosun.com