[인터뷰④]'피의 게임X' PD "장동민, 이번 시즌 모니터링했다고…덱스도 다시 보고 싶어"

'피의 게임X' 전채영 PD. 사진제공=웨이브

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정빛 기자] '피의 게임X' 전채영 PD가 시즌3 우승자 장동민의 섭외 불발과 덱스를 향한 애정을 밝혔다.

전채영 PD는 1일 서울 영등포구 여의도 포스트타워에서 스포츠조선과 만나 "장동민이 분량 긴데도 모니터링하다고 들었다"라며 "덱스는 '피의 게임'을 성공하게 해준 인물 중 한 명이라 생각해 다시 보고 싶은 마음이 항상 있다"고 했다.

웨이브 오리지널 '피의 게임X'는 예측 불가한 룰과 치밀한 설계 속에서 두뇌와 피지컬 최강자들이 맞붙는 극한 생존 서바이벌이다. 이번 시즌에는 시즌1, 시즌2, 시즌3 대표 플레이어로 구성된 P1, P2, P3 팀에 챌린저(C) 팀과 루키(R) 팀이 합류해 총 20명이 경쟁했고, 강지후가 최종 우승을 차지하며 막을 내렸다.

Advertisement

역대 플레이어들이 대거 다시 모인 만큼 눈에 띄는 빈자리도 있었다. 시즌1 우승자 이태균, 시즌2 우승자 이진형이 참가한 가운데, 시즌3 우승자 장동민은 이번에 만날 수 없었기 때문.

전 PD는 장동민의 섭외를 고려했느냐는 질문에 "생각은 있었다"면서도 "현실적으로 아예 불가능한 부분이었다"고 밝혔다.

Advertisement

장동민의 이번 시즌 피드백에도 궁금증이 생긴다. 특히 장동민은 '피의 게임' 이전 시리즈를 연출했던 현정완 PD와 넷플릭스에서 새로운 두뇌 서바이벌 프로그램을 준비 중이다.

Advertisement

전 PD는 "직접 피드백을 듣지는 못했는데 (프로그램을 또 하시니) 모니터링을 한다고 들었다"며 "분량이 긴데도 잘 보고 있다고 전해 들었다"고 말했다.

Advertisement

장동민과 함께 '피의 게임' 시리즈를 이야기할 때 빼놓을 수 없는 또 다른 인물은 덱스다. 시즌1과 시즌2에 출연한 덱스는 강렬한 생존력과 캐릭터로 프로그램의 초창기 화제성을 이끌었다.

전 PD 역시 이번 시즌 덱스가 함께하지 못한 데 대한 아쉬움을 드러냈다.

Advertisement

전 PD는 "덱스 씨는 항상 '피의 게임'을 성공하게 해준 인물 중 한 명이라고 생각한다"며 "다른 시즌에서 다시 보고 싶은 마음이 항상 있다. 개인적으로 이번 시즌에 함께하지 못해 아쉬웠다"고 말했다.

다음 시즌의 출연진에 대해서는 가능성을 열어뒀다. 전 PD는 "이번에 처음 출전하신 분들의 다음도 궁금하다"며 "누구라고 콕 집어 말씀드리기는 어렵지만 다른 서바이벌에 출연한 분들이 '피의 게임'에 나오면 어떨까 하는 생각도 있다"고 밝혔다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com