웹젠, 신작 '디겜폭' 게임명 확정…'디펜스 게임의 폭군이 되었다' 세계관 확장

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웹젠이 자체 개발 신작의 정식 게임명을 확정하고 본격적인 출시 준비에 들어간다. 네이버웹툰 인기작 '디펜스 게임의 폭군이 되었다'를 원작으로 한 지휘 전략 RPG로, 웹툰에서 다루지 않은 이야기를 게임을 통해 확장한다는 점이 특징이다.

웹젠은 'PROJECT D1'의 게임명을 '디펜스 게임의 폭군이 되었다: LAST STAGE(이하 '디겜폭')'로 확정하고 공식 BI를 공개했다고 1일 밝혔다.

'디겜폭'은 웹젠 자회사 웹젠크레빅스가 '디펜스 게임의 폭군이 되었다' IP를 기반으로 개발하고 있다. 게임명에 붙은 'LAST STAGE'에는 원작의 이야기를 게임으로 이어가면서 새로운 마지막 스테이지를 보여준다는 의미를 담았다.

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원작이 게임 스테이지를 하나씩 돌파해 나가는 구조를 이야기의 핵심 소재로 활용했다면, 게임에서는 이 설정을 바탕으로 세계관을 한 단계 확장한다. 원작에 등장했던 인물들의 새로운 에피소드와 캐릭터 사이의 관계 등을 게임만의 이야기로 풀어낼 예정이다.

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시각적인 구현 방식도 차별화했다. 웹젠은 디오라마 픽셀아트 기법을 활용해 웹툰 속 배경과 세계를 도트그래픽으로 재현하고 있다. 언리얼 엔진5 기반의 3D 그래픽을 더해 원작 특유의 분위기를 입체적으로 표현하는 한편, 주요 캐릭터는 한 픽셀씩 수작업으로 완성해 고품질 도트그래픽으로 구현한다는 계획이다.

게임 시스템은 원작의 '탐사-방어전-영지경영' 구조를 RPG 플레이 방식으로 재구성한다. 여러 캐릭터로 파티를 구성하고 각 캐릭터의 역할에 맞춰 전투 위치를 결정하는 것이 핵심이다. 탱커와 딜러 등 역할에 따른 배치와 캐릭터를 직접 지휘하는 요소를 결합해 단순한 캐릭터 수집형 RPG와 차별화된 전략성을 구현한다는 것이 웹젠의 설명이다.

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웹젠은 2027년 출시를 목표로 개발에 속도를 내고 있다. 이번 게임명과 BI 공개를 시작으로 개발 상황에 맞춰 게임의 세부 정보와 출시 일정을 순차적으로 공개할 예정이다.

웹젠이 원작 IP의 인지도에 기대는 데 그치지 않고 게임에서 새로운 이야기를 확장하려는 만큼, 원작 팬들에게 얼마나 자연스럽게 새로운 세계를 받아들이게 할지가 흥행의 주요 변수로 꼽힌다. 여기에 픽셀아트와 언리얼 엔진5를 결합한 독특한 그래픽 스타일이 실제 게임 플레이에서 어떤 완성도로 구현될지도 관심사다.

한편 웹젠은 올해 하반기 '뮤(MU)' IP 기반 MMORPG 'PROJECT G'를 비롯해 다양한 장르의 신작 정보를 추가로 공개할 계획이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com