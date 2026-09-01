[공식] 정해인X신세경 9년차 커플됐다..'러브 바이러스' 캐스팅

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 정해인과 신세경이 멜로로 만난다.

티빙 오리지널 '러브 바이러스'(최수영·남인영 극본, 김석윤·최보윤 연출)가 정해인, 신세경을 캐스팅했다.

정해인은 능력있는 변호사이자 강채린(신세경)의 오랜 남자친구 하도운 역을 맡았다. 유복한 집안의 외동아들로 태어난 하도운은 외모부터 능력, 운동까지 어디 하나 빠질 게 없는 육각형의 남자로, 목표로 한 것은 반드시 이뤄내고야 마는 성정을 지녔다. 그야말로 사기캐다. 쏟아지는 인기를 뒤로하고 첫사랑과의 장기 연애에서 묻어나는 편안함과 깊이 있는 감정선, '브레이크 타임'이라는 파격적인 설정이 만들어 낼 도발적인 텐션까지 섬세하게 그려낼 정해인의 변신이 주목된다.

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대체 불가한 대중의 '워너비'로 장르를 불문한 폭넓은 연기 스펙트럼을 입증해온 신세경은 하도운(정해인)과 첫사랑을 이어온 여자친구이자 치과 페이닥터 강채린 역을 맡는다. 학창시절부터 남다른 미모로 이름을 떨쳤던 강채린은 치과의사라는 직업에, 섹시하고 능력있는 남자친구에, 훌륭한 워라밸까지 어디 하나 부족할 것 없지만, 요즘 한 길만 파온 인생에 회의를 느끼기 시작하는 인물이다. 강채린 캐릭터를 통해 오랜 연애에서 오는 여유와 관록을, 발칙하고 주체적인 여자의 매력을 동시에 발산할 신세경의 활약이 기다려진다.

이렇듯 모든 게 완벽하게 맞아떨어진 하도운과 강채린은 장기 연애의 당연한 수순처럼 결혼을 생각하던 중 뜻밖의 결심을 내리게 된다. 서로가 첫 연애 상대였던 만큼 결혼 후 다른 이성에 대한 호기심이나 미련으로 관계가 흔들리는 일을 미연에 방지하고자, 각자 새로운 이성을 마음껏 만나볼 수 있는 '브레이크 타임'을 갖기로 한 것.

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과연 이들이 내린 선택이 후회 없는 결혼을 위한 묘약이 될지, 두 사람의 사랑을 시험대에 올릴 독약이 될지 궁금해지는 가운데 그런 하도운과 강채린으로 첫 호흡에 나설 정해인과 신세경의 시너지에도 관심이 집중되고 있다. 장수 커플 특유의 익숙하고 편안한 관계부터 파격적인 선택 이후 시시각각 달라지는 감정의 결까지 세밀하게 그려낼 정해인과 신세경의 커플 케미스트리에도 기대가 모인다.

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여기에 두 사람의 변화무쌍한 로맨스를 더욱 섬세하고 현실감 있게 그려낼 김석윤 감독과 최수영 작가의 만남도 든든함을 더한다. 김석윤 감독은 드라마 '천국보다 아름다운' '나의 해방일지' '눈이 부시게'를 섬세하고 따뜻한 시선으로 연출해왔고, 최수영 작가는 드라마 '연애대전' '내 아이디는 강남미인'으로 현실적인 로맨스와 개성 넘치는 인간 군상을 유쾌하게 풀어왔다. 이에 각자의 색깔을 구축해온 두 사람이 만나 '러브 바이러스'만의 로맨스를 어떻게 펼쳐낼지 주목된다.

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'러브 바이러스'는 서로가 첫 연애인 9년차 커플이 결혼 전 다른 이성에 대한 일말의 미련도 남기지 않기 위해 각자 새로운 사람을 만나보는 '브레이크 타임'을 가지며 벌어지는 이야기를 그린 로맨스 드라마다. 정해인, 신세경이 출연하고 '연애대전' '내 아이디는 강남미인'의 최수영 작가가 극본을, '천국보다 아름다운' '나의 해방일지'의 김석윤 감독이 연출을 맡았다. 오는 2027년 티빙에서 공개된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com