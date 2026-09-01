임채무, 190억 빚더미에도 두리랜드 무료 운영..."8000원 없어 돌아선 가족 때문" ('유퀴즈')

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 임채무가 자신이 운영하는 두리랜드의 입장료를 무료로 전환하게 된 특별한 사연을 밝혔다.

1일 tvN '유 퀴즈 온더 블럭' 측은 "일주일 만에 매표소 철거. 두리랜드가 무료였던 이유"라는 제목의 예고편을 공개했다.

영상 속 유재석은 임채무에게 "젊은 부부 때문에 두리랜드 입장료를 없앴다고 한다"라고 물으며 그 배경을 궁금해했다.

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두리랜드는 임채무가 1990년 경기 양주시에 아이들을 위해 직접 만든 놀이공원이다. 임채무는 자신의 전 재산 약 100억 원에 대출금 40억 원까지 더해 두리랜드를 조성한 것으로 알려졌다. 하지만 개장 이후 적자가 이어지면서 막대한 빚을 떠안게 됐고, 그동안 방송 등을 통해 알려진 채무 규모는 약 190억 원에 달한다. 그는 자신의 상황에 대해 "빚쟁이라고 보면 된다"고 담담하게 말하면서도 두리랜드를 포기하지 않았다. 현재까지도 사비를 들여 운영을 이어가며 아이들을 위한 공간을 지켜오고 있다.

그런 임채무가 입장료를 없애게 된 계기는 한 젊은 부부와 어린 자녀들을 우연히 목격하면서 시작됐다. 그는 "5살, 7살 정도 된 아이들이 아빠 다리를 양쪽에 붙들고 '빨리 들어가자'고 흔들더라"면서 당시를 회상했다.

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그는 "나는 '다 끝났는데'라면서 말을 붙이려고 했는데, 아빠가 놀이동산 안을 들여다보고 고개를 숙였고, 아내는 등 돌리고 서 있더라"면서 "사연이 있는 것 같아서 가만히 봤다. 그때 입장료가 2000원이었는데 4명이 들어가려면 8000원이 필요하지 않나. 주머니에서 돈을 확인하는 소리가 들리더라"고 말했다.

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이어 "8000원이 없어서 돌아서는 아버지의 마음, 그때 '뭔가 잘못됐다'는 생각에 바로 간부에게 전화해서 '내일 매표소 없애라. 내 회사니까 내 마음대로 한다'고 했다"라면서 "그다음 날 굴착기로 매표소를 찍어서 없앴다"라며 웃었다. 임채무는 "일주일 딱 2000원 받아보고 이후 현재까지 무료로 하고 있다"라고 털어놔 눈길을 끌었다.

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anjee85@sportschosun.com