'66억 한강뷰家' 아옳이, ♥한의사 남친과 생일파티..직접 차린 생일상까지 훈훈

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[스포츠조선 김소희 기자] 인플루언서 아옳이가 남자친구인 김형배 한의사와 함께한 생일 현장을 공개하며 달달한 분위기를 자랑했다.

아옳이는 1일 자신의 SNS 계정에 "36"이라는 글과 함께 영상과 사진 여러 장을 게재했다.

공개된 영상에는 김형배가 초가 꽂힌 케이크를 들고 아옳이를 기다리고 있는 모습이 담겼다. 아옳이가 그를 향해 달려오자 케이크에 꽂힌 숫자 초는 얼핏 보면 '16'처럼 보였다.

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하지만 김형배가 살짝 틀어놓았던 숫자 초를 돌리자 '36'이라는 숫자가 완성됐다. 자신의 나이를 확인한 아옳이는 순간 표정을 구기더니 그대로 달아나 웃음을 자아냈다. 예상치 못한 숫자 초 장난에 당황한 아옳이와 이를 즐기는 김형배의 모습이 유쾌한 분위기를 더했다.

함께 공개된 사진에서는 아옳이와 김형배가 잠옷을 입고 나란히 앉아 얼굴을 맞댄 채 카메라를 바라보고 있다. 두 사람은 자신들의 모습을 담은 케이크를 함께 들고 환하게 미소 지으며 다정한 연인의 모습을 뽐냈다.

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특히 케이크에는 두 사람의 모습과 함께 애니메이션 '겨울왕국'의 인기 캐릭터 올라프가 그려져 눈길을 끌었다. 아옳이의 유튜브 구독자 애칭이 '옳라프'인 만큼 팬들을 위한 의미까지 담은 것으로 보인다. 여기에 "Me one and only", "태어나줘서 고마워" 등 연인을 향한 애정이 느껴지는 문구도 새겨져 있었다.

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생일을 위해 정성스럽게 차린 듯한 음식들도 눈길을 끌었다. 아옳이는 미역국을 비롯해 소불고기, 생선구이 등이 차려진 생일상을 공개하며 남자친구와 함께하는 특별한 하루를 즐겼다. 특히 "오랜만에 집밥"이라는 짧은 소감과 함께 생일을 맞은 설렘을 드러내기도 했다.

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한편 아옳이는 지난 2018년 카레이서 서주원과 결혼했으나 2022년 이혼했다. 이후 약 4년 만에 김형배와 새로운 사랑을 공개하며 화제를 모았다. 김형배는 동국대학교 한의학과를 졸업한 2대째 한의사로 알려졌다. 건강 관련 유튜브 채널도 운영하고 있다. 아옳이는 현재 서울 강남구에 위치한 66억 원 상당의 한강뷰 아파트에 거주 중이다.