[공식] 나나 열일하네..'스캔들' 이어 '마데레사' 출연 확정

사진=넷플릭스

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[스포츠조선 조지영 기자] 넷플릭스 시리즈 '마데레사'(권소라·서재원 극본, 장영우 연출)가 배우 나나, 김단, 정건주를 캐스팅하고 제작에 착수했다.

넷플릭스가 '마데레사' 제작을 확정하고 나나, 김단, 정건주의 신선한 조합의 캐스팅 라인업을 공개해 화?제를 모은다.

범죄심리학자이자 교수인 마데레사(나나)는 세간을 떠들썩하게 했던 미제 살인사건들의 자문을 요청받고, 그녀와 오랜 시간 함께한 조교 박설(김단)은 데레사의 관심을 갈구하며 사건 조사를 돕는다. 한편, 그녀의 오랜 친구이자 검사인 유아람(정건주)은 데레사의 곁을 맴도는 박설을 경계한다. 마데레사는 직접 범죄자들을 대면하고 심문하며 각 사건의 실마리를 찾아가며 오랫동안 쫓아온 진실에 한 걸음씩 다가갈수록 뜻밖의 감정에 휩싸이기 시작한다.

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'마데레사'는 미제 사건을 둘러싼 스릴러와 그 과정에서 인물들 사이에 흐르는 미묘하고 증폭되는 감정선을 절묘하게 엮어, 전에 없던 장르적 재미를 선사할 전망이다.

사진=넷플릭스

넷플릭스 시리즈 '마스크걸' '글리치', 영화 '전지적 독자 시점' '자백' '꾼' 등 장르를 넘나들며 독보적인 존재감과 개성 있는 연기를 선보여온 나나가 과거 트라우마를 안은 채 미제 살인 사건을 파고드는 마데레사 역을 맡는다. 나나는 피도 눈물도 없는 캐릭터의 강렬한 면모와 동시에 복잡한 내면의 감정을 표현하며 극의 몰입도를 한층 끌어올릴 예정이다.

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'트라이: 우리는 기적이 된다' '러브 : 트랙 - 김치' 등의 드라마를 통해 연기 내공을 쌓아온 차세대 스타 김단이 미소 뒤에 비밀을 감춘 그녀의 조교 박설 역으로 변시ㄴ한다. 김단은 캐릭터의 내면에 억눌린 감정과 예측할 수 없는 면모를 설득력 있게 그려내며 극에 신선한 긴장감을 불어넣을 전망이다.

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넷플릭스 시리즈 '광장', 드라마 '내가 죽기 일주일 전' '체크인 한양', 영화 '리바운드' 등에서 안정적인 연기력과 다채로운 매력을 선보여온 정건주가 마데레사의 오랜 친구이자 검사로서 그녀를 돕는 유아람 역을 맡는다. 정건주는 섬세한 감정선을 자연스럽게 표현하며 캐릭터 간의 관계에 깊이를 더할 예정이다.

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'마데레사'는 '눈물의 여왕' '불가살' 등을 통해 판타지적 세계관과 섬세한 감정선을 조화롭게 그려내며 인물들의 관계와 서사를 깊이 있게 풀어내 온 장영우 감독이 연출을 맡았다. 여기에 넷플릭스 시리즈 '?동궁', 드라마 '손 the guest' 등 장르적 긴장감과 몰입도 높은 이야기를 선보여 온 권소라, 서재원 작가가 집필을 맡아 '마데레사'만의 독창적인 이야기를 펼쳐낸다.

'마데레사'는 냉혈한 범죄심리학자이자 교수가 순수한 얼굴 뒤에 비밀을 감춘 조교와 '조교'의 오랜 친구이자 검사의 도움을 받아 미제 살인 사건들을 파고들며 오랫동안 숨겨졌던 진실과 감정을 마주하게 되는 이야기를 다룬 작품이다. 나나, 김단, 정건주가 출연하고 '?동궁' '손 the guest'의 권소라·서재원 작가가 각본을, '눈물의 여왕' '불가살'의 장여우 감독이 메가폰을 잡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com