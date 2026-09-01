BIC 2026, 글로벌 인디게임 축제로 확장…스팀 노출 800만회 돌파

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부산인디커넥트페스티벌(BIC)이 글로벌 게임 플랫폼 스팀과의 연계를 발판으로 해외 이용자 접점을 크게 넓혔다. 올해 온라인 페스티벌에서 게임 다운로드와 조회수가 동반 상승한 가운데 스팀 내 노출 규모가 전년보다 3배 이상 늘어나며 글로벌 인디게임 행사로서 존재감을 키웠다.

부산광역시와 부산정보산업진흥원, 부산인디커넥트페스티벌조직위원회는 지난 8월 7일부터 28일까지 3주간 진행한 '부산인디커넥트페스티벌 2026(BIC 2026)' 온라인 페스티벌을 마무리했다고 1일 밝혔다. 올해 12회를 맞은 BIC 2026에는 57개국에서 856개 작품이 출품됐다. 심사를 거쳐 선정된 42개국 332개 작품이 온오프라인을 통해 관람객을 만났다.

온라인 행사에서는 공식 홈페이지뿐 아니라 스팀과 스토브 등 외부 게임 플랫폼으로 접점을 확대했다. 이에 따라 실제 게임을 내려받거나 콘텐츠를 확인하는 이용자도 크게 늘었다.

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온라인 페스티벌 기간 게임 다운로드 수는 약 1만 7000건으로 지난해보다 36.3% 증가했다. 전체 게임 조회수 역시 약 12만회로 14.1% 늘었다. 단순히 행사 페이지를 둘러보는 데 그치지 않고 실제 게임 플레이로 이어지는 이용자 흐름이 확대됐다는 의미다.

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가장 눈에 띄는 변화는 스팀과의 연계에서 나타났다. 'BIC 2026 스팀 세일 페이지'가 스팀 메인 배너에 노출되면서 이벤트 노출 수가 약 801만회를 기록했다. 지난해 222만회와 비교하면 260.7% 증가한 수치다. 페이지 조회수 역시 지난해 약 1만 4000회에서 올해 11만회로 665.3% 급증했다. 글로벌 이용자가 많은 스팀의 플랫폼 특성을 고려하면 국내 인디게임 행사를 해외 게이머들에게 알리는 데 상당한 효과를 거둔 셈이다.

오프라인 행사의 흥행도 온라인 확산에 힘을 보탰다. 앞서 3일간 진행된 오프라인 페스티벌에는 4만 2249명이 방문했다. 지난해보다 10.4% 늘어난 역대 최다 관람객이다.

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현장에서 형성된 관심이 온라인 행사로 이어지고, 온라인에서는 스팀을 통해 다시 해외 이용자에게 확산되는 구조가 만들어졌다는 점이 올해 BIC의 성과로 꼽힌다. 특히 스팀을 통한 노출 확대는 국내 인디게임 개발자들에게도 단순 전시를 넘어 해외 이용자를 만날 수 있는 실질적인 창구가 될 수 있다는 점에서 의미가 있다.

BIC 조직위는 온라인 페스티벌 종료를 기념해 공식 통합 디스코드 채널에서 '온라인 애프터파티'도 열었다. 현장 사진 리뷰와 개발 비하인드 토크, 수상 소감, 게임 퀴즈 등을 마련해 개발자와 이용자가 온라인에서 다시 만나는 자리를 만들었다.

주성필 BIC 조직위원장은 "올해는 스팀을 통해 뛰어난 글로벌 성과를 거두며 전 세계 유저들에게 BIC를 널리 알릴 수 있어 매우 감사하다"며 "앞으로도 다양한 채널을 활용해 개발자와 유저가 긴밀히 소통하는 자리를 꾸준히 넓혀가겠다"고 말했다.

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BIC 2026은 국내 인디게임 개발자와 이용자가 만나는 행사를 넘어 해외 플랫폼을 통해 작품을 알리는 창구로 외연을 넓혔다. 오프라인 관람객과 온라인 이용자, 글로벌 플랫폼을 연결하는 구조가 만들어진 만큼 향후 BIC가 국내 인디게임의 해외 진출을 지원하는 플랫폼 역할까지 얼마나 확대할 수 있을지가 주목된다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com