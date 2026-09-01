카카오게임즈 '도깨비의세계', 9월 8일 온라인 쇼케이스…10월 출시일 공개

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카카오게임즈가 신작 MMORPG '도깨비의세계'의 정식 출시를 앞두고 게임의 실체와 서비스 일정을 공개한다. 사전등록 단계부터 대규모 마케팅을 이어온 가운데 온라인 쇼케이스를 통해 구체적인 콘텐츠와 출시일을 처음 선보인다.

카카오게임즈는 1일 슈퍼캣이 개발중인 2.5D MMORPG '도깨비의세계'의 온라인 쇼케이스를 오는 8일 오후 8시 진행한다고 밝혔다. 행사는 '도깨비의세계' 공식 유튜브 채널을 통해 생중계된다.

이번 쇼케이스에서는 그동안 공개되지 않았던 실제 게임 플레이 모습이 대거 공개된다. 게임 속 지역과 스킬, 전투 장면을 비롯해 주요 시스템을 소개하고 정식 서비스 이후 운영 방향도 설명할 예정이다. 특히 정식 출시 일정과 향후 서비스의 주요 마일스톤이 처음 공개된다. 카카오게임즈는 10월 출시를 목표로 개발 막바지 작업을 진행하고 있는 만큼, 이번 쇼케이스를 통해 구체적인 론칭 시점이 확정될 전망이다.

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인플루언서가 참여하는 질의응답도 마련된다. 이용자들이 궁금해할 만한 게임의 주요 콘텐츠와 특징을 직접 묻고 답하는 방식으로 쇼케이스의 정보 전달력을 높일 계획이다. '도깨비의세계'는 네이버 웹소설과 웹툰 '멸귀수도전' IP를 기반으로 개발되고 있다. 가장 눈에 띄는 특징은 2D 도트 캐릭터와 3D 배경을 결합한 비주얼이다. 레트로 게임을 연상시키는 캐릭터 표현에 입체적인 공간을 더해 독특한 화면을 구현했다.

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게임의 세계관에는 한국적인 정서도 적극적으로 담았다. 전통적인 소재를 도트 아트로 재해석해 K-판타지 색채를 강조했으며, '나 혼자만 레벨업' 제작사 레드아이스 스튜디오와 협업해 원작 IP의 게임화 완성도를 높였다.

카카오게임즈는 정식 출시 전부터 영상과 음악 등 게임 외적인 콘텐츠를 활용한 마케팅에도 힘을 쏟고 있다. 배우 박지훈이 출연한 광고 영상 '반란'은 조회수 1000만회를 넘어섰으며, 국악 버추얼 크리에이터 이오몽과 OST 협업을 진행하는 등 한국적인 색채를 앞세운 홍보를 이어왔다.

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그동안 공개된 콘텐츠가 게임의 분위기와 세계관을 알리는 데 집중됐다면, 이번 쇼케이스에서는 실제 플레이와 시스템이 전면에 등장한다. 특히 2D 도트 캐릭터와 3D 공간을 결합한 독특한 비주얼이 실제 MMORPG 플레이에서 어떻게 구현됐는지가 이용자들의 관심을 끌 것으로 보인다.

카카오게임즈 차명수 사업실장은 "'도깨비의세계' 정식 출시를 앞두고 온라인 쇼케이스를 통해 게임의 주요 콘텐츠부터 서비스 계획까지 다양한 정보를 공개할 예정"이라며 "정식 출시를 기다려주시는 이용자들이 게임에 대한 궁금증을 해소하고 기대감을 높일 수 있는 자리가 되도록 준비하겠다"고 말했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com