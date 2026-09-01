'원신' 6주년 맞아 팬들이 나무 심는다…스마일게이트 희망스튜디오-호요버스 '원신 숲' 조성

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게임 팬들이 자신이 좋아하는 게임 IP를 매개로 직접 나무를 심고 환경보호에 참여한다. 스마일게이트 희망스튜디오와 호요버스가 '원신' 출시 6주년을 맞아 이용자 참여형 숲 조성 프로젝트를 진행한다.

희망스튜디오는 호요버스 코리아와 함께 '원신 숲 프로젝트, 숲이 기억할 여행자의 발걸음'을 진행한다고 1일 밝혔다.

이번 프로젝트는 호요버스의 오픈월드 RPG '원신'의 6주년을 기념해 탄소 저감과 환경 보호에 기여하는 숲을 조성하는 사회공헌 활동이다. 온라인 기부와 오프라인 봉사활동을 결합해 게임 이용자가 직접 사회공헌에 참여할 수 있도록 구성했다.

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기부 캠페인 '숲이 자라날 굿즈 FUNding'은 오는 15일까지 희망스튜디오 플랫폼에서 진행된다. 2만원 이상 기부한 이용자 가운데 추첨을 통해 친환경 배지와 메달, 파우치, 코스터 등으로 구성된 '원신 숲 키트'를 제공한다. 모금된 기부금은 운영비를 따로 공제하지 않고 탄소 저감을 위한 식물 식재 활동에 전액 사용된다.

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직접 나무를 심는 봉사활동도 진행된다. 오는 13일과 20일 오전 10시부터 낮 12시까지 서울 양화한강공원 일대에서 열리며, 약 100명의 '원신' 이용자와 크리에이터 등이 참여해 조팝나무와 산수유, 매화나무 등 모두 4010그루를 심는다.

게임 이용자가 온라인에서 기부하는 데 그치지 않고 실제 조성 현장에 참여할 수 있도록 한 것이 이번 프로젝트의 특징이다. 게임 속 세계관을 즐기는 팬덤의 활동을 현실의 환경보호 활동으로 연결했다는 점에서도 눈길을 끈다.

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조성된 '원신 숲'은 오는 28일부터 2027년 9월 28일까지 1년간 보존된다. 이후에는 서울시 정책에 따라 운영 주체와 방식 등이 변경될 수 있다.

호요버스 관계자는 "이번 사회공헌 활동은 게임 IP가 사회적 가치 창출에도 기여할 수 있음을 보여주는 사례"라며 "직접 참여하는 활동을 통해 유저들이 IP에 대한 긍정적인 경험을 하고 사회적 가치 창출에 동참할 수 있기를 기대한다"고 말했다. 희망스튜디오 권연주 이사는 "'원신 숲 프로젝트'를 통해 원신 유저들과 사회적 가치 창출과 즐거운 사회참여 경험을 확산할 수 있어 기쁘다"며 "앞으로도 게임사와 IP, 유저가 즐겁게 사회공헌 활동에 참여할 수 있도록 돕는 플랫폼 역할을 다하겠다"고 말했다.

게임업계에서 팬덤을 활용한 사회공헌은 새로운 형태로 진화하고 있는 가운데, 이번 프로젝트는 게임 이용자의 자발적인 참여를 기부와 현장 봉사로 연결하면 단순한 캠페인을 넘어 IP를 둘러싼 팬 경험 자체를 확장할 수 있는 기회이기에 더 의미가 있다고 할 수 있다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com