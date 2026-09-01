'31st BIFF' 정한석 집행위원장 "전도연·설경구→조인성·이민호 등 총출동…많은 영화인 참석 예상"

1일 오후 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 제31회 부산국제영화제 기자회견이 열렸다. 정한석 집행위원장이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.1/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 정한석 집행위원장이 제31회 부산국제영화제에 한국영화를 대표하는 배우들이 대거 참석할 예정이라고 밝혔다.

정한석 집행위원장은 1일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 제31회 부산국제영화제 개최 기자회견에서 "각종 한국영화 섹션에 좋은 작품들이 많이 포진돼 있다"며 "올해도 많은 영화인들의 참여가 예상된다"라고 했다.

정 집행위원장은 "작년에 개최 기자회견에서 부산국제영화제가 한국영화 위기 극복의 현장이 되고자 한다고 말씀드렸다"며 "아직 완전히 회복되진 않았지만 낙관적인 분위기가 형성됐다고 본다. 올해 부산국제영화제가 한국영화의 활황과 부흥으로 이어질 수 있는 중간 역할이 되고자 한다. 각종 한국영화 섹션에 좋은 작품이 많이 포진되어있고 많은 영화인들의 참여도 예상된다"고 말했다.

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그러면서 "개막식 레드카펫에는 전도연, 설경구, 조인성, 이민호, 현빈, 정우성, 우도환, 조여정, 이희준, 손석구, 정성일, 유재명, 류승룡, 김도연, 김재원, 조이현, 김혜자 등이 참석할 예정"이라며 부산을 찾을 관객들에게 기대를 당부했다.

한편 제31회 부산국제영화제는 10월 6일부터 15일까지 열흘간 영화의전당 일대에서 개최된다. 개막작은 김종관 감독이 연출한 '낮과 밤은 서로에게'다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com