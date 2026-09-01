'31st BIFF' 정한석 집행위원장 "수요일 아닌 화요일 개막, 관객들의 관람 기회 넓히고자"

1일 오후 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 제31회 부산국제영화제 기자회견이 열렸다. 정한석 집행위원장이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.1/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 정한석 집행위원장이 제31회 부산국제영화제 개막일을 기존 수요일에서 하루 앞당겨 화요일로 변경한 이유를 밝혔다.

정한석 집행위원장은 1일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 제31회 부산국제영화제 개최 기자회견에서 "관객들의 관람 기회를 넓히고자 개막일을 수요일에서 화요일로 앞당겼다"라고 했다.

제31회 부산국제영화제는 한층 높아진 국제적 위상과 함께 새롭게 도약했다. 올해 국제영화제작자연맹(FIAPF)의 'A-리스트(A-list) 영화제'로 공식 선정되며 칸, 베를린, 베니스 등과 어깨를 나란히 하는 세계 주요 영화제로 그 위상을 공식적으로 인정받았다. 박 이사장은 "제가 올해까지 세 번의 영화제를 함께했다. 2024년 2월에 처음 부임해 영화제를 자세히 들여다봤다. 오랫동안 영화제를 떠나 있던 만큼, 그동안 어떤 변화가 있었는지 자세히 살펴봤다. 근데 처음 영화제를 만들었을 당시 잡았던 방향과 개념이 그대로 남아있더라. 아시아 중심의 비경쟁영화제, 프리미어 섹션이 변함없이 유지되고 있어 신기했다"면서 "이후 아시아 영화의 미래를 논의하고 지원하는 역할을 충실히 해내고 있다. 지난해 경쟁영화제로 전환됐는데, 조금씩 성과를 내고 있다"고 밝혔다.

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올해 영화제 공식 선정작은 총 247편이다. 작년보다 6편 증가했으며, 2019년 이래 최대 규모를 자랑한다. 연계 프로그램인 커뮤니티비프 상영작인 69편까지 포함하면 전체 상영작 수는 316편이다.

종전에 수요일이었던 개막일을 하루 앞당겨 화요일로 변경한 이유도 밝혔다. 정 집행위원장은 "영화제의 대다수 관객이 개막 후 첫 주에 방문 및 관람스케줄을 계획하는 걸 고려하여 관객들의 관람 기회를 더욱 넓히고자 했다"고 밝혔다.

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한편 제31회 부산국제영화제는 10월 6일부터 15일까지 열흘간 영화의전당 일대에서 개최된다. 개막작은 김종관 감독이 연출한 '낮과 밤은 서로에게'다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com