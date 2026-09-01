안현빈♥김수현, '나혼산' 출연 후 대박났다…최고 매출에 둘째 임신 '겹경사'

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 부부 안현빈·김수현이 MBC '나 혼자 산다' 출연 이후 식당 최고 매출에 이어 둘째 임신까지 겹경사를 맞았다.

제주도에서 식당을 운영 중인 배우 안현빈은 지난달 31일 식당 공식 소셜미디어를 통해 바쁜 여름을 보낸 소회와 함께 반가운 소식을 전했다.

안현빈은 "47 평생 가장 바빴던 7, 8월을 보낸 소회를 몇 자 적자면, 우리 식당이 2026년 7월 10일 '나 혼자 산다'에 나왔다. 그 덕에 최고 매출을 기록했다"고 밝혔다.

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실제로 안현빈·김수현 부부가 운영하는 식당은 지난 7월 10일 방송된 '나 혼자 산다' 655회에서 소녀시대 유리의 제주 단골 식당으로 소개됐다.

당시 제주살이 3년 차인 유리는 오토바이를 타고 해안도로를 달린 뒤 식당을 찾았다. 가게에 들어서며 친근하게 인사를 건넨 유리는 사장 부부가 자신이 제주에 정착하는 데 도움을 준 특별한 인연이라고 밝혔다.

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특히 두 사람이 모두 배우라는 사실도 공개됐다. 유리는 "완전 단골 식당이다. 제주도에 와서 우연치 않게 친해졌다"며 "두 분도 배우시기 때문에 관심사가 비슷하고 처음 제주도에 정착해서 모든 준비를 잘할 수 있도록 독립을 도와준 주인공들"이라고 소개했다.

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유리는 안현빈·김수현 부부와 함께 식사를 하며 문어라면과 문어볶음을 맛봤고, 해당 장면은 방송 이후 시청자들의 관심을 모았다.

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방송의 파급력은 실제 매출로도 이어졌다. 안현빈은 식당이 최고 매출을 기록하기까지 도움을 준 유리를 비롯해 '나 혼자 산다' 제작진과 가족들에게 차례로 고마움을 전했다.

그는 "잘 해내고 잘 버텨줘서 고맙고 마지막으로 식당을 찾아주신 손님들 진심으로 감사하다. 잊지 않겠다"고 감사 인사를 남겼다.

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여기에 또 하나의 경사가 찾아왔다. 아내 김수현이 둘째를 임신한 것.

안현빈은 "마지막으로 해담이 동생이 찾아왔다"며 "태명은 '혼산'이다. 내년 3월에 만나요"라고 직접 둘째 임신 소식을 알렸다.

특히 부부의 식당이 '나 혼자 산다' 출연 이후 최고 매출을 기록한 데 이어, 새롭게 찾아온 둘째의 태명까지 프로그램을 연상시키는 '혼산'으로 지어 특별한 인연을 이어가게 됐다.

한편 안현빈과 김수현은 배우로 활동하면서 제주도에서 식당을 운영하고 있다. 안현빈은 최근 ENA '그대에게 드림', 김수현은 tvN '오싹한 연애' 등에 출연하며 배우 활동도 이어가고 있다.

narusi@sportschosun.com