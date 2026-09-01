아이들 슈화, '31st BIFF' 참석 확정…"영화배우로 새 도전 나서"

아이들 슈화. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 안소윤 기자] 그룹 아이들 슈화가 제31회 부산국제영화제를 찾는다.

박가언 부집행위원장은 1일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 제31회 부산국제영화제 개최 기자회견에서 "영화배우로 새 도전에 나선 슈화가 올해 부산에서 관객들과 만난다"고 했다.

지난해에 이어 올해도 글로벌 스타들이 부산국제영화제를 찾아 뜨거운 열기를 더할 예정이다.크리스토퍼 놀란 감독의 '다크 나이트' 주연이자, '로스트 도터'로 뛰어난 연출력을 입증한 매기 질렌할이 최초로 내한해 신작 '플레시 임팩트'를 선보인다. 아시아 영화배우 최초로 아카데미 여우주연상을 수상한 말레이시아의 세계적 배우 양자경도 올해의 아시아영화인상 수상을 위해 15년 만에 부산을 찾는다. 프랑스 대표 배우 이자벨 위페르 역시 신작 '내일은 이름이 있다'를 들고 온다.

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박 부집행위원장은 "중화권에서는 작년 부산국제영화제에서 부산 어워드 감독상을 수상한 감독이자 배우 서기를 비롯해, 중국을 대표하는 배우 저우쉰과 판빙빙이 부산을 찾는다. 일본에서는 나가사와 마사미를 필두로 에모토 타스쿠, 쿠로키 하루, 요코하마 류세이, 야마자키 켄토, 마츠시타 코헤이, 사와지리 에리카, 마루야마 류헤이, 나가야마 에이타 등이 함께한다. 영화배우로 새로운 도전에 나선 아이들의 슈화를 비롯해 아시아와 할리우드를 오가며 활동 영역을 넓히고 있는 미셸 마오와 진 하도 관객들과 만난다"고 전했다.

한편 제31회 부산국제영화제는 10월 6일부터 15일까지 열흘간 영화의전당 일대에서 개최된다. 개막작은 김종관 감독이 연출한 '낮과 밤은 서로에게'다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com