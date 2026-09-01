윤민수 子 윤후, 결국 카투사 최종 불합격...얼굴 감싸 쥐었다

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 윤민수의 아들 윤후가 카투사(KATUSA) 최종 선발에서 아쉽게 고배를 마셨다.

1일 윤후는 자신의 SNS에 "결과 나오기 30분 전!"이라며 카투사 발표를 앞둔 설레는 마음을 전했다.

하지만 잠시 후 카투사 홈페이지를 통해 최종 불합격 결과를 확인했고, 한 손으로 얼굴을 감싸 쥔 모습도 공개했다.

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윤후는 이어 "메시지 정말 많이 왔습니다. 한 분 한 분 다 답변하는데 같이 응원해주셨어서 감사합니다"라며 자신을 응원해준 이들에게 감사 인사를 전했다.

앞서 전날에는 "내일 카투샤 발표입니다. 여러분들의 기를 저에게 조금씩만!"이라는 글을 올리며 카투사 지원 사실을 직접 알린 바 있다.

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카투사는 'Korean Augmentation To the United States Army'의 약자로, 주한 미8군에 증강된 한국군 육군 요원을 뜻한다. 한국군지원단 소속으로 미 육군과 함께 임무를 수행하는 형태다.

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윤후가 직접 카투사 지원 사실을 밝히면서 최종 결과에도 관심이 쏠렸지만, 결국 아쉽게 불합격했다.

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현재 미국에서 대학 생활을 이어가고 있는 윤후는 미국 노스캐롤라이나대학교(UNC)에서 경영학을 전공하고 있다. 미국 문화와 환경에 익숙한 경험이 카투사 지원과도 맞닿아 있는 것 아니냐는 관심이 나온 바 있다.

한편 윤민수는 2006년 김민지 씨와 결혼해 아들 윤후를 뒀으나 2024년 이혼했다. 윤후는 현재 미국 노스캐롤라이나대학교(UNC)에서 경영학을 전공하고 있다.

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shyun@sportschosun.com