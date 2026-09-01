[SC현장] "양자경·판빙빙→이자벨 위페르"…제31회 부국제, 풍성한 라인업 예고(종합)

1일 오후 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 제31회 부산국제영화제 기자회견이 열렸다. 김영덕 마켓위원장, 박광수 이사장, 정한석 집행위원장, 박가언 부집행위원장(왼쪽부터)이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.1/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 화려한 라인업을 예고한 제31회 부산국제영화제가 올해 관객들에게 더욱 폭넓은 관람 기회를 선사한다.

제31회 부산국제영화제 개최 기자회견이 1일 서울 중구 대한상공회의소에서 열렸다. 현장에는 박광수 이사장, 정한석 집행위원장, 김영덕 마켓위원장, 박가언 부집행위원장이 참석했다.

제31회 부산국제영화제는 한층 높아진 국제적 위상과 함께 새롭게 도약했다. 올해 국제영화제작자연맹(FIAPF)의 'A-리스트(A-list) 영화제'로 공식 선정되며 칸, 베를린, 베니스 등과 어깨를 나란히 하는 세계 주요 영화제로 그 위상을 공식적으로 인정받았다. 박 이사장은 "제가 올해까지 세 번의 영화제를 함께했다. 2024년 2월에 처음 부임해 영화제를 자세히 들여다봤다. 오랫동안 영화제를 떠나 있던 만큼, 그동안 어떤 변화가 있었는지 자세히 살펴봤다. 근데 처음 영화제를 만들었을 당시 잡았던 방향과 개념이 그대로 남아있더라. 아시아 중심의 비경쟁영화제, 프리미어 섹션이 변함없이 유지되고 있어 신기했다"면서 "이후 아시아 영화의 미래를 논의하고 지원하는 역할을 충실히 하고 있다. 지난해 경쟁영화제로 전환됐는데, 조금씩 성과를 내고 있다"고 밝혔다.

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1일 오후 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 제31회 부산국제영화제 기자회견이 열렸다. 박광수 이사장이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.1/

올해 영화제 공식 선정작은 총 247편이다. 작년보다 6편 증가했으며, 2019년 이래 최대 규모를 자랑한다. 연계 프로그램인 커뮤니티비프 상영작 69편까지 포함하면 전체 상영작 수는 316편이다.

종전에 수요일이었던 개막일을 하루 앞당겨 화요일로 변경한 이유도 밝혔다. 정 집행위원장은 "영화제의 대다수 관객들이 개막 후 첫 주에 방문 및 관람스케줄을 계획하는 걸 고려했다"면서 "현장을 찾은 관객들의 관람 기회를 더욱 넓히고자 했다"고 밝혔다.

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개막작은 김종관 감독이 연출한 '낮과 밤은 서로에게'다. 섬세한 연출, 사려 깊은 시선, 따뜻한 유머가 빛나는 대화의 드라마로, 배우 김민하, 주종혁, 한선화, 장률, 심은경, 이희준, 전소영, 김동휘 등이 출연한다. 정 집행위원장은 개막작 선정 이유에 대해 "첫 번째는 김종관 감독의 섬세한 연출력이다. 한정된 공간에서 배우들이 연기를 펼치다 보니 관객들이 자연스럽게 추측하게 될 텐데, 그만큼 연출이 굉장히 중요하다. 김 감독은 공간에 대한 느낌과 분위기를 매우 잘 조성했다. 두 번째는 배우들의 빛나는 앙상블이다. 8명의 배우들이 모두 훌륭한 연기를 펼쳤고, 이 영화에서 배우들의 연기가 차지하는 역할이 크다고 봤다. 세 번째는 한국영화의 미래와 비전을 내다볼 수 있는 멀티캐스팅이다. 대중에게도 충분히 매력적으로 다가갈 것"이라고 자신했다.

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1일 오후 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 제31회 부산국제영화제 기자회견이 열렸다. 정한석 집행위원장이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.1/

경쟁부문은 한국, 일본, 중국, 대만, 이란, 우즈베키스탄, 인도네시아 등에서 제작된 14편의 영화로 구성됐다. 이 중 4편은 신인 감독의 데뷔작이며, 4편은 여성 감독이 연출해 한층 다양하고 신선한 시각을 더할 예정이다.

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정 집행위원장은 "작년 개최 기자회견에서 부산국제영화제가 한국영화 위기 극복의 현장이 되고자 한다고 말씀드렸다"며 "아직 완전히 회복되진 않았지만 낙관적인 분위기가 형성됐다고 본다. 올해 부산국제영화제가 한국영화의 활황과 부흥으로 이어질 수 있는 중간 역할이 되고자 한다. 각종 한국영화 섹션에 좋은 작품이 많이 포진되어 있고 많은 영화인들의 참여도 예상된다"고 말했다.

그러면서 "개막식 레드카펫에는 배우 전도연, 설경구, 조인성, 이민호, 현빈, 정우성, 우도환, 조여정, 이희준, 손석구, 정성일, 유재명, 류승룡, 김도연, 김재원, 조이현, 김혜자 등이 참석할 예정"이라며 부산을 찾을 관객들에게 기대를 당부했다.

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1일 오후 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 제31회 부산국제영화제 기자회견이 열렸다. 김영덕 마켓위원장, 박광수 이사장, 정한석 집행위원장, 박가언 부집행위원장(왼쪽부터)이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.1/

지난해에 이어 올해 역시 글로벌 스타들이 부산에 총출동해 뜨거운 열기를 더할 예정이다. 크리스토퍼 놀란 감독의 '다크 나이트' 주연이자, '로스트 도터'로 뛰어난 연출력을 입증한 매기 질렌할이 최초로 내한해 신작 '플레시 임팩트'를 선보인다. 아시아 영화배우 최초로 아카데미 여우주연상을 수상한 말레이시아의 세계적 배우 양자경도 올해의 아시아영화인상 수상을 위해 15년 만에 부산을 찾는다. 프랑스 대표 배우 이자벨 위페르도 신작 '내일은 이름이 있다'를 들고 온다.

박 부집행위원장은 "중화권에서는 작년 부산국제영화제에서 부산 어워드 감독상을 수상한 감독이자 배우 서기를 비롯해, 중국을 대표하는 배우 저우쉰과 판빙빙이 부산을 찾는다. 일본에서는 나가사와 마사미를 필두로 에모토 타스쿠, 쿠로키 하루, 요코하마 류세이, 야마자키 켄토, 마츠시타 코헤이, 사와지리 에리카, 마루야마 류헤이, 나가야마 에이타 등이 함께한다. 영화배우로 새로운 도전에 나선 걸그룹 '아이들'의 슈화를 비롯해 아시아와 할리우드를 오가며 활동 영역을 넓히고 있는 미셸 마오와 진 하도 관객들과 만난다"고 전했다.

매년 풍성한 라인업으로 관객들의 주목을 받아온 액터스 하우스에는 김고은, 김민하, 류승룡, 신민아, 이민호, 주지훈 등 동시대 한국을 대표하는 배우 6인이 참여한다. 이들은 자신의 필모그래피와 연기 철학, 작품에 얽힌 이야기를 관객들과 나눈다.

한편 제31회 부산국제영화제는 10월 6일부터 15일까지 열흘간 영화의전당 일대에서 개최된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com