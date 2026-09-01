현빈, 밥 사기 진짜 싫었나…'개인카드' 걸리자 표정부터 달라졌다(틈만나면)

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 현빈이 개인카드가 걸린 밥값 내기에 누구보다 진지한 모습을 보여 웃음을 자아냈다.

1일 유튜브 채널 'SBS'에는 '유재석X유연석 스킬에 충격 먹은 현빈ㅋㅋ 예능 초짜 현빈X우도환의 밥값 내기 운명은'이라는 제목의 SBS '틈만 나면,' 선공개 영상이 공개됐다.

이날 유재석과 유연석은 게스트로 출연한 현빈, 우도환과 함께 점심 식사비를 건 게임에 나섰다.

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특히 밥값을 제작진이 아닌 출연자의 개인카드로 직접 결제한다는 사실을 알게 된 현빈은 "개인 카드 누구 아이디어예요?"라고 물으며 시작부터 심상치 않은 반응을 보였다.

이에 유연석은 "제작진들이 안 사주더라고요"라고 답해 웃음을 자아냈다.

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네 사람이 선택한 종목은 컵에 돌아가며 물을 따르다가 넘치게 만드는 사람이 밥값을 내는 게임이었다. 단순해 보였지만 개인카드가 걸린 만큼 게임이 시작되자 분위기는 금세 진지해졌다.

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특히 '예능 베테랑' 유재석과 유연석은 물이 컵 끝까지 차오른 상황에서도 능숙하게 양을 조절하며 극소량의 물만 떨어뜨렸다.

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이를 처음 지켜본 현빈은 연신 감탄했다. 컵 위로 물이 볼록하게 솟아올랐는데도 넘치지 않자 "와, 대박이다", "이게 되는구나"라며 놀랐고, "게임을 많이 하셨던 분들은…"이라며 유재석과 유연석의 남다른 내공에 혀를 내둘렀다.

하지만 자신의 차례가 다가오자 현빈의 표정에서는 웃음기가 사라지기 시작했다.

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컵에는 바람만 불어도 넘칠 듯 아슬아슬하게 물이 차 있는 상황. 현빈은 쉽게 물병을 기울이지 못한 채 한참을 고민했다.

하지만 현빈 역시 통과 했고, 기뻐하는 모습을 본 유연석은 "형 밥 사기 진짜 싫은 가봐"라고 지적해 웃음을 자아냈다.

작품 속에서 주로 카리스마 있고 진중한 모습을 보여온 현빈이 개인카드가 걸린 밥값 내기 앞에서 초조해하고, 유재석과 유연석의 '예능 스킬'에 순수하게 감탄하는 반전 모습이 본 방송에 대한 기대감을 높였다.

현빈과 우도환이 게스트로 출연하는 SBS '틈만 나면,'에서 치열한 게임 끝에 과연 누가 개인카드로 점심값을 계산하게 될지 관심이 쏠린다.

narusi@sportschosun.com