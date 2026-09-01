이민정, ♥이병헌 없이 시어머니+친정부모 모시고 효도여행.."벌써 지쳤다"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 이민정이 양가 부모님과 아이들을 데리고 중국으로 효도여행을 떠났다.

1일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '양가 부모님 모시고 떠나는 중국 효도 골프여행'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이민정은 "이번에 휴가로 효도여행을 떠난다. 저희 아빠와 시어머니가 골프를 좋아하시니까 '어른들의 골프여행' 겸 저희 아빠 엄마, 어머님, 아이들 3대가 가는 거다"라고 여행 계획을 밝혔다.

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가족 모두가 함께했지만 남편 이병헌은 동행하지 못했다. 이민정은 "남편은 촬영이라 못 가고 제가 중심에서 가이드 느낌으로 가게 되는 거다"라고 설명했다.

가족여행지는 중국 대련으로 정했다. 이민정은 "저도 처음 가보는 곳이어서 사실 너무너무 기대가 된다"며 설레는 마음을 드러냈고, 여행 중 예정된 골프 투어를 위해 골프 가방을 직접 공개하기도 했다.

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첫날 공항 라운지에 도착한 이민정은 "벌써 얼굴이 털린 게 느껴지시죠"라며 양가 부모님과 아이들을 챙기느라 지친 모습을 보여 웃음을 자아냈다.

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대련에 도착한 가족들은 맛집에서 식사를 하고 골프 여행을 즐기는 등 행복한 여름휴가를 보냈다. 또 '아시아의 베니스'로 불리는 동방수성의 풍경도 만끽했다.

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이민정은 "이렇게 사람이 많은 줄 몰랐다. 난 여긴가 난 누군가다"라며 정신없는 상황에 당황하면서도 이내 아름다운 풍경에 감탄했다.

여행 마지막 날 이민정의 아버지는 "딸 덕분에 이번 여행 너무너무 행복했어요"라고 말했다. 시어머니 역시 "최고다. 정말 행복한 며칠이었습니다. 이렇게 알차고 배가 꺼질 시간이 없었어요. 얼마나 잘 먹었는지, 살이 포동포동하게 쪄서 한국에 돌아갑니다"라며 이민정에게 고마움을 전했다.

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한편 이민정은 배우 이병헌과 2013년 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

shyun@sportschosun.com