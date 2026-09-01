'장원영 또 립싱크?' 안유진과 비교까지…현장 관계자 "멤버 전원 라이브"

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 아이브 장원영이 또다시 립싱크 의혹에 휩싸였다.

특히 같은 무대에 오른 안유진과의 음량 차이가 비교되며 '나 홀로 립싱크' 의혹까지 제기됐지만, 현장 관계자는 "멤버 전원이 라이브를 했다"고 반박했다.

최근 온라인 커뮤니티와 SNS에는 '장원영 또 립싱크?'라는 제목의 게시물이 확산되며 갑론을박이 벌어졌다.

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논란이 된 영상은 지난달 16일 경기도 용인시 에버랜드 캐리비안 베이에서 열린 행사 무대에서 촬영된 것이다.

당시 아이브는 히트곡 'I AM(아이엠)'을 선보이며 관객들의 호응을 이끌어냈다. 그러나 이후 현장 영상이 온라인상에 공유되면서 일부 누리꾼들은 장원영의 파트에서 유독 목소리가 다르게 들린다는 반응을 보였다.

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특히 이날 무릎 부상으로 인해 앉은 상태로 무대를 소화한 안유진의 모습이 비교 대상이 됐다.

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안유진은 움직임이 제한된 상황에서도 노래를 소화했고, 고음 파트에서도 목소리가 선명하게 들리면서 장원영과의 음량 차이가 두드러진다는 주장이 나왔다.

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이에 일부에서는 "장원영만 립싱크를 한 것 아니냐"는 이른바 '나 홀로 립싱크' 의혹까지 제기됐다.

하지만 현장 관계자는 이를 부인했다.

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현장 관계자는 1일 엑스포츠뉴스에 "현재 논란이 되고 있는 무대 영상은 립싱크가 아니다. 멤버들 모두 라이브로 무대를 꾸몄다"고 밝혔다.

안유진과 장원영의 목소리가 다르게 들렸다는 지적에 대해서도 설명했다.

관계자는 "안유진과 리즈는 메인 보컬이기 때문에 다른 멤버들과는 성량 자체가 다르다"며 "거기에 마이크 볼륨 크기도 다르기 때문에 라이브를 할 때 목소리 차이가 크게 느껴질 수밖에 없다"고 말했다.

이어 "라이브뿐 아니라 무대에서 팬들에게 말할 때도 안유진과 장원영의 목소리 크기 차이가 느껴진다"며 "마이크 볼륨 차이 때문에 어쩔 수 없는 부분"이라고 현장 상황을 전했다.

결국 온라인 영상을 계기로 불거진 장원영의 '나 홀로 립싱크' 의혹에 대해 현장 관계자가 아이브 멤버 모두 라이브로 무대를 소화했다고 직접 해명하면서 논란에 선을 그었다.

장원영은 앞서 2022년 12월 'MBC 가요대제전'에서 멤버 이서와 아이유의 'strawberry moon' 커버 무대를 선보인 뒤 립싱크 논란에 휩싸인 바 있다. 당시 두 사람이 별다른 안무 없이 의자에 앉아 무대를 소화하면서도 립싱크를 했다는 지적이 나오며 갑론을박이 벌어졌다.

narusi@sportschosun.com