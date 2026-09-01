'400억 건물주' 고소영, 명품만 고집할 줄 알았는데…기본템은 SPA서 '쟁이기'

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 고소영이 명품만 고집할 것 같은 이미지와 달리 SPA 브랜드를 찾아 기본 아이템을 '쟁이는' 현실적인 쇼핑법을 공개했다.

1일 유튜브 채널 '고소영'에는 '따라 사면 무조건 성공하는 원조 패셔니스타 고소영의 2026 가을 패션 (+기본템, 쇼핑꿀팁)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 고소영은 가을을 앞두고 자라와 코스 매장을 직접 찾아 신상품을 둘러봤다. 평소 명품 패션으로 주목받아온 고소영이지만 이날만큼은 비교적 접근성이 높은 SPA 브랜드에서 유행 아이템과 기본템을 찾으며 자신만의 쇼핑 노하우를 전했다.

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고소영은 이날 입고 온 상의 역시 자라 제품이라고 밝히며 "나는 자라에서 어떤 옷을 사는지 보면서 설명해 드리겠다"고 쇼핑을 시작했다.

특히 고가의 명품을 무조건 구입하기보다는 유행을 파악한 뒤 비슷한 디자인을 SPA 브랜드에서 활용한다고 밝혔다.

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한 니트를 살펴보던 고소영은 "이런 스타일이 작년부터 계속 더로우에서 많이 나온 스타일"이라며 "또 너무 비싸잖아. 그런데 이런 브랜드에서도 다 나온다. 그래서 이런 옷을 레이어드해서 입으면 너무 예쁘다"고 설명했다.

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청바지를 고를 때도 비슷한 철학을 드러냈다. 그는 "진의 세계는 해결할 수 없는 숙제 같은 거다. 이 컷이 미묘하게 그해마다 바뀐다"면서 "그걸 그때마다 브랜드를 살 순 없잖아. 옛날에 그런 것도 해봤는데 의미 없더라"고 털어놨다.

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대신 유행을 크게 타지 않는 기본 아이템에는 적극적이었다.

크림빛 티셔츠를 발견한 고소영은 "요즘 완전 화이트보다는 약간 크림빛이 나는 티셔츠가 좋다. 때 타는 걱정도 덜하고 좀 더 고급스럽다"고 말했다.

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이어 소재를 꼼꼼하게 확인한 뒤 "티셔츠라도 같은 티셔츠가 아니다. 약간 실키한 소재면 훨씬 고급스럽고 진에 입어도 조금 더 갖춰 입은 느낌이 난다"고 설명했다. 마음에 드는 제품을 발견하자 "이런 티셔츠는 일단 쟁여. 여기 티셔츠 맛집이네"라며 만족감을 드러냈다.

다만 SPA 브랜드를 이용하더라도 한 브랜드의 제품으로 머리부터 발끝까지 맞추는 것은 피한다고 했다. 고소영은 "나는 여기서 풀 착장을 입진 않는다. 워낙 많이 인기 있는 브랜드니까 똑같이 입은 사람을 마주칠 수도 있다"며 "그래서 나는 섞어서 입는 편"이라고 밝혔다.

체형을 고려한 쇼핑법도 소개했다. 고소영은 "나는 골반이 좀 있는 스타일이어서 타이트하게 입으면 안 날씬해 보인다. 오히려 더 루즈하게 입으면 여리여리해 보인다"며 자신의 체형에 어울리는 청바지 라인을 미리 파악해두는 것이 좋다고 조언했다.

쇼핑할 때는 기본 티셔츠와 청바지처럼 입고 벗기 편한 옷을 입는다고도 했다. 특히 청바지를 '디폴트 값'이라고 표현한 고소영은 "청바지가 모든 옷을 다 소화한다. 웬만한 기본을 한다"고 말했다.

그러면서 "단점은 이렇게 입고 오면 옷이 다 잘 어울린다. 그래서 더 많이 사게 된다"고 너스레를 떨었다.

충동구매를 줄이기 위해서는 쇼핑 목록을 작성한다고 밝혔다. 고소영은 "내가 어떤 게 필요한지 목록을 적는 게 좋다"며 "맨날 같은 사람이 쇼핑을 하니까 집에 가면 비슷한 게 또 있다. 내가 없는 것, 이런 컬러를 시도해봐야겠다는 각오를 하고 오는 게 좋다"고 자신만의 팁을 전했다.

이어 코스로 이동한 고소영은 올가을 유행할 하이넥과 스웨이드 소재, 뾰족한 앞코의 슈즈 등을 직접 입어보며 다양한 스타일링을 선보였다.

평소 선호하지 않았던 하이넥 디자인이 최근 계속 눈에 들어온다는 고소영은 "올해 다 이런 넥인데 갑자기 너무 눈에 들어오기 시작했다"며 "눈에 자꾸 보이니까 가스라이팅돼 있나 봐. 요즘은 이 넥이 제일 예뻐 보인다"고 말해 웃음을 자아냈다.

그러면서 "옷을 다 살 수는 없잖아"라며 "기본을 항상 받쳐놓고 그다음에 바꾸는 것"이라고 강조했다. 고가의 명품부터 SPA 브랜드까지 두루 경험해온 '원조 패셔니스타'다운 실용적인 쇼핑 철학이 눈길을 끌었다.

한편 고소영은 남편 장동건과 함께 상당한 부동산 자산을 보유한 것으로 유명하다. 고소영이 보유한 서울 성동구 송정동·청담동 건물 등의 가치가 약 400억원대에 달하는 것으로 알려지며 '400억 건물주'로도 화제를 모은 바 있다.

narusi@sportschosun.com