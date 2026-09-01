'이규혁♥' 손담비, 2층 뻥 뚫린 층고에 명품 소품 가득..궁전 같은 새 집 자랑

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 손담비가 남다른 감각으로 꾸민 새 보금자리를 공개해 눈길을 끌었다.

1일 손담비는 자신의 SNS에 "우리집 완벽한 조화. 해이 소파까지 완벽"이라는 글과 함께 집 거실을 공개했다.

공개된 사진 속 손담비와 이규혁의 집은 2층까지 뻥 뚫린 높은 층고를 자랑했다.

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거실 곳곳에는 감각적인 가구가 배치돼 세련된 분위기를 더했고 명품 브랜드 소품들도 가득했다.

거실의 통창 너머로는 테라스도 자리하고 있었다. 각종 식물과 테이블 등이 놓인 테라스는 도심 속 여유로운 공간을 연상케 했다.

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앞서 손담비는 탁 트인 복층 구조와 호텔을 연상시키는 인테리어, 고급 가전과 맞춤형 시설까지 갖춘 럭셔리 하우스를 공개해 화제를 모은 바 있다.

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특히 손담비는 월세 1000만 원, 관리비만 80만 원 이상으로 알려졌던 이태원 신혼집을 떠나 새로운 보금자리로 이사한다고 밝혀 관심을 받았다.

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새 집을 꾸미는 과정에서도 남다른 애정을 드러냈다. 최고급 인테리어를 위해 여러 프리미엄 매장을 직접 찾았으며, 특히 딸 해이의 방에는 이탈리아 명품 수전 브랜드 제품을 선택하는 등 세심한 부분까지 신경 써 '딸바보 엄마'의 면모를 보였다.

손담비는 2022년 전 스피드스케이팅 국가대표 이규혁과 결혼했으며, 지난해 4월 딸 해이 양을 출산했다. 이후 육아와 자기관리를 병행하는 일상을 꾸준히 공개하며 팬들과 소통하고 있다.

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shyun@sportschosun.com