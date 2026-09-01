황보라 친정엄마, 치매 아닌 '중증 우울증'이었다.."딸 때문에 스트레스" (보라이어티)

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 황보라가 육아를 도와주는 친정엄마의 건강을 걱정해 병원을 찾았다가 뜻밖의 진단을 마주했다.

1일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '치매 의심되어 정신과 갔다 우울증 진단 받은 황보라 친정엄마ㅣ황혼육아, 육아 우울증'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 황보라는 아들 우인이의 육아를 도와주는 엄마에게 고마우면서도 미안한 마음에 치매 검진을 결심했다고 밝혔다.

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황보라는 "뇌 건강 상태, 치매 올 확률을 검사 받으러 간다"며 엄마와 함께 병원을 찾았다. 엄마의 검사 차례가 다가오자 "엄마를 설득시키기가 정말 쉽지 않았는데 막상 와보니까 걱정된다"며 긴장된 마음을 드러냈다.

이어 과거 외할머니가 세상을 떠났다는 소식을 듣고 집으로 내려갔던 당시를 떠올렸다. 황보라는 "가자마자 이상한 소리를 하면서 '우리 엄마가 왜 저기 있냐', '우리 집 주소가 어디냐'고 하더라. 검사해보니 심리적인 문제였더라"고 설명했다.

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긴장감 속에서 검사가 진행됐고, 뇌파검사와 자율신경 검사 등 정밀 검사가 이어졌다. 엄마는 "엄마를 왜 이런 데 데리고 오냐. 아직까지 이런 거 받을 그건 아닌데"라고 투덜거리기도 했다.

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검사 결과 의사는 "지금 어머니께서 보여주시는 건망증은 일시적인 현상일 가능성이 높다"고 설명했다. 그러나 이어 "어머니께서 중증의 우울증을 가지고 있다"는 뜻밖의 진단을 전했다.

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의사는 "지금 어머님은 전두엽 기능이 떨어졌다. 너무 스트레스를 받고 있거나, 지금 육아에 같이 참여하시면서 굉장히 조심스럽고 스트레스를 받는 일들이 많으실 거다"라고 설명했다.

스트레스로 인해 실수가 잦아졌다는 것. 황보라의 어머니는 "딸 때문에 많이 스트레스 받는다. 나는 하고 싶은 얘기가 많은데 얘한테 폐가 될까 봐 못 한다"고 털어놓으며 그동안 말하지 못했던 속마음을 고백했다.

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다행히 치매 발생 확률은 20%로 낮은 편이었다. 의사는 "지금의 스트레스가 잘 관리되면 좋아지실 거다"라며 황보라를 안심시켰다.

한편 황보라는 2022년 배우 김용건의 둘째 아들이자 하정우의 동생인 김영훈 씨와 결혼했다. 2024년 첫째 아들을 출산했으며, 현재 둘째 아이를 갖기 위한 시험관 시술에도 도전하고 있다.

shyun@sportschosun.com