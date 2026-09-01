'이지훈♥' 아야네, 만삭 배 붙잡고 2살 딸과 日 태교여행..."매일이 행복"

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 이지훈의 아내 아야네가 둘째 임신 중 첫째 딸 루희와 함께 일본 홋카이도로 태교여행을 다녀왔다.

1일 아야네는 자신의 SNS에 "북해도 여행 대성공!!!"이라며 여행 사진과 함께 근황을 전했다.

이어 "두돌 아이 데리고 태교여행은 정말 계획의 계획을 더 해서 태중에 아이가 힘들지 않게, 첫째 아이가 힘들지 않게 정말 신경 쓰며 준비하고 떠났는데 배가 뭉칠 일도 없었고, 아주 편안하게 잘 다녀왔습니다!"라며 만족스러웠던 여행 소감을 밝혔다.

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아야네는 "이번 주 목적은 몸이 급격히 안 좋아지신 증조할미를 보러 가는 거였지만, 그 외에도 다양하게 아이 즐길 거리를 검색해 다녔더니 루희가 정말 매일 행복해했다"고 전했다.

둘째 출산을 앞둔 엄마로서 첫째를 향한 마음도 털어놨다. 아야네는 "둘째를 낳으면 실질적으로 첫째한테 쓸 수 있는 시간이 줄어들 수밖에 없어 너무 아쉽다는 마음이 컸는데, 이제 루희도 복복이의 존재를 받아들이고, 배가 나온 엄마를 걱정해주고, 또 아이가 집에 오는 걸 기대하고 있어요"라고 말했다.

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그러면서 "(물론 실제로 아가가 오면 또 달라질 수 있겠지만)"이라고 덧붙이며 현실적인 고민도 전했다.

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아야네는 "이렇게 둘째 나오기 전에 셋이 서로 집중해줄 수 있는 시간을 누릴 수 있음에 참 감사했습니다"라며 가족과 함께한 여행의 의미를 되새겼다.

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이어 "북해도 스케줄도 곧 제가 정리해서 올릴게요! 나름(?) 지예주민이었던 제가 아이와 가기 좋은 곳 알려드릴게요!!"라고 예고했다.

한편 일본인 아야네는 이지훈과 14세의 나이 차를 극복하고 2021년 결혼했다. 지난해 딸 루희를 품에 안은 데 이어 최근 둘째 임신 소식을 전해 많은 축하를 받았다. 현재 SNS와 유튜브 등을 통해 육아와 일상을 공유하며 팬들과 활발하게 소통하고 있다.

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shyun@sportschosun.com