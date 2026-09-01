과즙세연, 경찰 입건됐다…BJ ♥케이와 '졸피뎀 투약' 혐의

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[스포츠조선 김준석 기자] 인터넷 방송인(BJ) 과즙세연(25·본명 인세연)이 향정신성의약품인 졸피뎀 투약 혐의로 경찰 수사를 받고 있다.

공개 열애 중인 BJ 케이(36·본명 박중규) 역시 함께 입건됐다.

1일 국민일보에 따르면 서울 강남경찰서는 지난 7월 30일 과즙세연을 마약류관리법 위반(향정) 혐의로 입건해 불구속 상태로 수사하고 있다.

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과즙세연은 지난 6월 중순 연인인 케이와 함께 향정신성의약품으로 분류되는 졸피뎀을 투약한 혐의를 받는다.

두 사람에 대한 수사는 케이가 병원으로 이송되는 과정에서 시작된 것으로 전해졌다.

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당시 케이가 소방 당국에 의해 병원으로 옮겨지는 과정에서 향정신성의약품 복용 정황이 드러났고, 이후 경찰이 약 한 달간 조사를 진행한 끝에 케이와 과즙세연을 피의자로 전환했다.

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경찰은 두 사람을 상대로 졸피뎀을 복용하게 된 구체적인 경위와 과거 향정신성의약품 투약 전력이 있는지 등을 조사한 것으로 알려졌다.

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케이는 이와 별도로 다른 사람을 통해 향정신성의약품으로 분류되는 수면제를 대신 처방받도록 한 뒤 이를 건네받은 혐의도 받고 있다.

케이는 지난달 27일 해당 혐의와 관련해 경찰 조사를 받은 사실을 인정한 바 있다.

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과즙세연과 케이는 11살의 나이 차를 극복하고 공개 열애 중이다. 2000년생인 과즙세연은 1989년생 케이와의 열애 사실을 공개하며 화제를 모았다.

과즙세연은 2019년 인터넷 방송을 시작해 인지도를 쌓았으며 넷플릭스 오리지널 예능 '더 인플루언서'에도 출연했다.

앞서 과즙세연은 미국 로스앤젤레스 베벌리힐스에서 하이브 방시혁 의장과 함께 있는 모습이 포착되며 대중적으로 이름을 알리기도 했다.

경찰이 현재 두 사람의 구체적인 투약 경위 등을 수사 중인 만큼 향후 조사 결과에도 관심이 쏠린다.

narusi@sportschosun.com