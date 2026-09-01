"곧 50세 맞아?" 고수, 500장 셀카 찍어 건진다는 '고비드' 근황

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 고수가 변함없는 동안 외모로 시선을 사로잡았다.

고수는 지난달 31일 자신의 SNS에 하트 이모지와 함께 별다른 설명 없이 여러 장의 근황 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 고수는 한 식당에서 여유로운 시간을 보내고 있다. 연한 색 셔츠에 검은색 뿔테 안경을 착용한 고수는 휴대전화로 거울 셀카를 남기는가 하면, 카메라를 바라보며 자연스러운 일상을 공개했다. 꾸미지 않은 편안한 모습에서도 뚜렷한 이목구비와 변함없는 비주얼이 돋보인다.

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특히 1978년 10월생으로 현재 만 47세인 고수는 50대를 앞두고 있다는 사실이 믿기지 않을 만큼 젊은 외모를 자랑해 눈길을 끈다.

데뷔 초부터 조각 같은 외모로 '고비드'(고수+다비드)라는 별명을 얻은 고수는 최근 예능에서도 외모가 화제가 된 바 있다.

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고수는 지난 4월 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해 since 2014'에 배우 이종혁과 함께 출연했다. 당시 김성주는 고수를 "다비드상 뺨치는 고비드"라고 소개했고, 박은영 셰프 역시 그의 실물을 보고 감탄했다.

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특히 방송에서는 고수의 어린 시절부터 현재까지 외모 변천사가 공개돼 눈길을 끌었다. 생후 100일 무렵 사진부터 학창 시절, 대학 졸업사진까지 공개되자 출연진은 "지금이랑 똑같다"며 놀라움을 감추지 못했다. 대학 졸업사진을 두고 고수가 당시 몸이 많이 아픈 상태에서 촬영했다고 설명하자 안정환은 아픈 상황에서도 잘생겼다며 감탄하기도 했다.

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정작 고수 본인은 자신의 외모에 대해 의외로 담담한 반응을 보였다. 당시 방송에서 그는 사람들이 자신에게 잘생겼다고 말하는 것을 일종의 인사치레처럼 받아들인다고 밝혔으며, 셀카 역시 마음에 드는 사진 한 장을 건지려면 "한 500장 찍어야" 한다고 말해 출연진을 놀라게 했다.

한편 고수는 1998년 포지션의 뮤직비디오 '편지'를 통해 연예계에 데뷔했으며, 2012년 11세 연하의 비연예인과 결혼해 슬하에 2남 1녀를 두고 있다. 올해 초에도 고강도 실내 사이클 운동을 소화하는 모습을 공개하며 꾸준한 자기관리와 변함없는 비주얼로 화제를 모았다.

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olzllovely@sportschosun.com