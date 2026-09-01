현빈, 유재석 생일 축하 노래 부르더니 '무표정'…"아무 표정 없어" 폭소

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 유재석이 과거 같은 체육관에서 운동했던 현빈과의 특별한 인연을 공개했다.

1일 방송된 SBS 예능 프로그램 '틈만나면,'에서는 MC 유재석, 유연석과 함께 '틈친구'(게스트)로 현빈, 우도환이 출연해 안양의 틈새 시간을 찾아 나섰다.

이날 현빈은 데뷔 23년 만에 처음으로 버라이어티 예능에 출연했다. 한 카페에서 유재석, 유연석을 만난 현빈은 반갑게 인사를 나누며 본격적인 촬영에 나섰다.

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유연석이 현빈과 우도환에게 "오늘 재석이 형 생일이다"라고 알리자 두 사람은 곧바로 박수를 치며 생일 축하 노래를 불렀다. 그러나 유재석은 노래를 부르면서도 무표정을 유지하는 현빈을 발견하고 "현빈이 아무 감정이 없다"고 그의 표정을 따라 해 웃음을 자아냈다.

특히 유재석은 현빈을 만나자마자 한층 탄탄해진 체격에 시선을 빼앗겼다. 그는 "빈아, 너 빵이 더 좋아졌다?"라며 현빈의 근육질 몸매에 감탄했다.

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이어 유재석은 "현빈이는 나와 같이 땀 흘렸던 사이"라며 과거 같은 체육관에서 운동했던 인연을 공개했다. 그는 "같은 체육관에서 운동했는데 빈이가 내 삼두를 잡아줬다"고 밝히며 현빈을 자신의 '삼두 스승'으로 소개했다.

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그러자 유재석은 익숙한 듯 현빈을 향해 팔을 내밀며 삼두를 보여줬다. 이를 살펴본 현빈은 "형은 그때보다 몸이 더 얇아지신 것 같다"고 능청스럽게 받아쳐 웃음을 더했다.

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다만 현재 현빈은 해당 체육관을 옮긴 상태라고. 유재석은 "우리 체육관에 공유와 현빈이 양대 산맥이었는데 옮겼다"며 아쉬움을 드러냈다.

olzllovely@sportschosun.com